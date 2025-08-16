Serinliğin ispanyol lezzeti: Gazpacho Çorbası tarifi

Yaz aylarında sıcak yemeklerden kaçınıp daha hafif alternatiflere yönelenler için gazpacho tam anlamıyla kurtarıcı bir tarif. İspanyol mutfağının dünyaya armağan ettiği bu soğuk domates çorbası, taptaze sebzelerle hazırlanıyor ve sofralara hem renk hem de ferahlık katıyor. Üstelik yapımı oldukça basit, piştikten sonra saatlerce uğraş gerektirmiyor.

GAZPACHO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

5 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Tuz, karabiber

Soğuk su (kıvam için)

Yapılışı: