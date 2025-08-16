Serinliğin ispanyol lezzeti: Gazpacho Çorbası tarifi

Yaz aylarında sıcak yemeklerden kaçınıp daha hafif alternatiflere yönelenler için gazpacho tam anlamıyla kurtarıcı bir tarif. İspanyol mutfağının dünyaya armağan ettiği bu soğuk domates çorbası, taptaze sebzelerle hazırlanıyor ve sofralara hem renk hem de ferahlık katıyor. Üstelik yapımı oldukça basit, piştikten sonra saatlerce uğraş gerektirmiyor.
GAZPACHO ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 5 adet olgun domates
- 1 adet salatalık
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil biber
- 2 diş sarımsak
- 2 dilim bayat ekmek içi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı sirke
- Tuz, karabiber
- Soğuk su (kıvam için)
Yapılışı:
- Domates, salatalık, biber ve sarımsağı doğrayın.
- Bayat ekmek içini sirke ile ıslatın ve sebzelerle birlikte blender’a alın.
- Zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. İyice pürüzsüz olana kadar çekin.
- Kıvamına göre az miktarda soğuk su ilave edin.
- En az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak kaselere paylaştırın, üzerine ince kıyılmış taze fesleğen veya zeytinyağı gezdirerek servis edin.