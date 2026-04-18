Seul sokaklarının çıtır lezzeti: Yangnyeom Chicken

Mutfak literatüründe "çıtırlığın zirvesi" olarak tanımlanan Yangnyeom Chicken, Kore mutfağının dünyaya ihraç ettiği en başarılı gastronomi elçilerinden biridir. Onu sıradan şinitzel veya kanatlardan ayıran iki temel teknik direk vardır: Birincisi, tavuğun nemini tamamen atıp o meşhur "cam gibi" çıtırlığına ulaşmasını sağlayan çift kızartma (double frying) yöntemi; ikincisi ise fermantasyon harikası Gochujang bazlı sosudur.

YANGNYEOM CHICKEN TARİFİ

Malzemeler

Tavuk Hazırlığı İçin:

500 gram tavuk kanat veya kemiksiz tavuk kalça (lokmalık doğranmış)

1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz ve karabiber

Yarım su bardağı mısır nişastası veya patates nişastası (buğday unundan çok daha çıtır yapar)

Kızartmak için bol sıvı yağ

O Meşhur Yangnyeom Sosu İçin:

2-3 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)

2 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı bal veya mısır şurubu (parlaklık ve yapışkanlık için)

1 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

Yapılışı