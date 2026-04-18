Seul sokaklarının çıtır lezzeti: Yangnyeom Chicken

Mutfak literatüründe "çıtırlığın zirvesi" olarak tanımlanan Yangnyeom Chicken, Kore mutfağının dünyaya ihraç ettiği en başarılı gastronomi elçilerinden biridir. Onu sıradan şinitzel veya kanatlardan ayıran iki temel teknik direk vardır: Birincisi, tavuğun nemini tamamen atıp o meşhur "cam gibi" çıtırlığına ulaşmasını sağlayan çift kızartma (double frying) yöntemi; ikincisi ise fermantasyon harikası Gochujang bazlı sosudur.
YANGNYEOM CHICKEN TARİFİ
Malzemeler
Tavuk Hazırlığı İçin:
- 500 gram tavuk kanat veya kemiksiz tavuk kalça (lokmalık doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz ve karabiber
- Yarım su bardağı mısır nişastası veya patates nişastası (buğday unundan çok daha çıtır yapar)
- Kızartmak için bol sıvı yağ
O Meşhur Yangnyeom Sosu İçin:
- 2-3 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 3 yemek kaşığı bal veya mısır şurubu (parlaklık ve yapışkanlık için)
- 1 yemek kaşığı ketçap
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
Yapılışı
- Marine Disiplini: Tavukları zencefil, sarımsak, tuz ve karabiberle harmanlayıp en az 20 dakika dinlendirin. Bu, tavuğun içindeki "tavuk kokusunu" alır ve aromayı kemiğe kadar işler.
- Paneleme: Tavuk parçalarını nişastaya bulayın. Her parçanın her yerinin kaplandığından ve fazla nişastanın silkelendiğinden emin olun.
- Birinci Kızartma: Yağı orta ateşte kızdırın. Tavukları 7-8 dakika, hafif sararana kadar pişirin ve süzerek kenara alın. (Bu aşamada tavuk pişer ama çıtırlaşmaz).
- İkinci Kızartma (Altın Kural): Yağın altını açıp derecesini yükseltin. Kenarda 2-3 dakika dinlenen tavukları tekrar kızgın yağa atın. Sadece 2-3 dakika, renkleri koyu altın sarısına dönene ve o "taş gibi" çıtırlığa ulaşana kadar kızartın.
- Sosun Füzyonu: Bir sos tenceresinde sos malzemelerinin tamamını karıştırın. Sos hafifçe tıkırdamaya ve kıvam almaya başlayınca ocağı kapatın.
- Final: Kızgın tavukları sıcak sosun içine atın ve her parçanın sosa tamamen bulandığından emin olmak için hızlıca karıştırın.
- Sunum: Üzerine bolca kavrulmuş susam ve ince kıyılmış taze soğan serperek, bekletmeden (çıtırlığını kaybetmeden) servis yapın.