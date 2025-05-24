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Sıcak havalara ferah bir dokunuş: Limonlu sütlaç tarifi

Sıcak havalara ferah bir dokunuş: Limonlu sütlaç tarifi

24.05.2025 20:59:00
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Haber Merkezi
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Sıcak havalara ferah bir dokunuş: Limonlu sütlaç tarifi

Geleneksel lezzetlere modern bir yorum katan bu tarif, hem kolay hazırlanışı hem de eşsiz tadıyla favoriniz olmaya aday. Peki, sıcak havalara ferah bir dokunuş olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes limonlu sütlaç tarifi...

Klasik tatlıların en sevilenlerinden biri olan sütlaç, limonun ferah aromasıyla birleşince bambaşka bir lezzet kazanıyor. Hafifliğiyle özellikle yaz aylarında tercih edilen bu tarif, hem pratik hem de farklı tatlar arayanlara hitap ediyor. Peki, sıcak havalara ferah bir dokunuş olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes limonlu sütlaç tarifi...


LİMONLU SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 limonun kabuğu (ince rendelenmiş)

1 yemek kaşığı buğday nişastası (isteğe bağlı)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

LİMONLU SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinci yıkadıktan sonra 1 su bardağı su ile orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ilave edin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan sütlaca toz şekeri ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. 

Limon kabuğunun sadece sarı kısmını rendelemeye dikkat edin, aksi halde tat acılaşabilir.

Kıvamı yoğunlaştırmak isterseniz, 1 yemek kaşığı nişastayı az miktarda suyla açarak karışıma ilave edin. 

Bu adım isteğe bağlıdır.

Son olarak vanilini ekleyerek 1-2 dakika daha kaynatın.

Sütlacı kaselere paylaştırın. 

Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabında soğutun.

Afiyet olsun! 

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