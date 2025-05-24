Köfte ve patlıcanın enfes birleşimi: İslim kebabı tarifi

Türk mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan İslim Kebabı, köfte ve patlıcanın enfes uyumuyla sofralara lezzet ve görsellik katıyor. Hem özel misafir sofralarında hem de aile yemeklerinde şıklığı ve tadıyla öne çıkan bu tarif, geleneksel damak zevkini modern sunumla buluşturuyor. Peki, köfte ve patlıcanın enfes birleşimi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, leziz islim kebabı tarifi...





İSLİM KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

500 gram kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Diğer malzemeler:

3 adet patlıcan

2 adet domates (yuvarlak dilimlenmiş)

2-3 adet yeşil biber

Kürdan

Sıvı yağ (kızartmak için)

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

İSLİM KEBABI YAPILIŞI

Geniş bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak şekil alabilecek kıvama getirin.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayıp yassı köfteler hazırlayın.

Patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince şeritler halinde dilimleyin.

Tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, suyunu süzüp kurulayın.

Sıvı yağda hafifçe kızartın ve fazla yağını çekmesi için havlu kağıt üzerine alın.

Hazırladığınız köfteleri az yağlı tavada önlü arkalı olacak şekilde hafifçe kızartın (tam pişmesi şart değil, fırında pişecekler).

2 dilim patlıcanı artı (+) şeklinde üst üste koyun. Ortasına bir adet köfte yerleştirin.

Patlıcan dilimlerini üst üste kapatın ve üzerine bir dilim domates ve bir parça biber koyup kürdanla tutturun.

Tüm kebapları fırın tepsisine yerleştirin.

Sos için salçayı sıvı yağla kavurun, sıcak su ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız sosu kebapların üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

İslim kebabını pilav, yoğurt ve salata eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!