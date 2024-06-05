Sağlıklı ve doyurucu: Taze otlu karabuğday salatası tarifi

Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:50

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:50

Taze otlu karabuğday salatası, sağlıklı beslenmeyi sevenler için harika bir seçenektir. Karabuğdayın doyuruculuğu ve taze otların ferahlığı bir araya gelerek, lezzetli bir salata ortaya çıkarıyor. İşte, Taze otlu karabuğday salatası tarifi...

KARABUĞDAY SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday

1,5 su bardağı kaynar su

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dere otu

5 sap taze soğan

2 sap taze sarımsak

1 kapya biber

2-3 dilim pancar turşusu

3-4 adet kornişon

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı nar tanesi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılış