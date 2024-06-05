Sağlıklı ve doyurucu: Taze otlu karabuğday salatası tarifi
Doğanın taptaze lezzetleriyle dolu bir salata deneyimi! Bu tarif, sağlıklı ve doyurucu bir öğün arayanların favorisi olmaya aday, taze otların ve karabuğdayın muhteşem buluşmasını sunuyor. İşte, Taze otlu karabuğday salatası tarifi...
Taze otlu karabuğday salatası, sağlıklı beslenmeyi sevenler için harika bir seçenektir. Karabuğdayın doyuruculuğu ve taze otların ferahlığı bir araya gelerek, lezzetli bir salata ortaya çıkarıyor. İşte, Taze otlu karabuğday salatası tarifi...
KARABUĞDAY SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı karabuğday
- 1,5 su bardağı kaynar su
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dere otu
- 5 sap taze soğan
- 2 sap taze sarımsak
- 1 kapya biber
- 2-3 dilim pancar turşusu
- 3-4 adet kornişon
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı nar tanesi
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- Yarım limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yapılış
- Karabuğdayları cam bir kaba alın. Üzerine kaynar su dökerek streç film ile kaplayın (1 saat sonunda karabuğdaylar suyu tamamen çekecektir). Bu süre sonunda streç filmi çıkartıp karabuğdayları soğumaları için kenara alın.
- Taze soğan, sarımsak, dereotu, maydanoz ve kapya biberi yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın.
- Pancar turşusu ve kornişonları tavla zarı formunda doğrayın.
- Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak harmanlayın.
- Üzerini arzu ettiğiniz gibi süsleyin.
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