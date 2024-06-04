Yaz aylarının serinleten lezzeti: Limon sorbe tarifi...
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmaya son yıllarda rakip olarak gösterilen bir tat daha var: Sorbe. Her zevke hitap eden bu lezzet, çeşitli meyvelerin ayrı ayrı kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. Yaza damga vuran bu alternatif serinlik, hafif ve ferahlatıcı yapısıyla sıcak günlerde mükemmel bir seçenek sunuyor.
Sorbe yapımı oldukça basittir ve evde kolayca hazırlayıp tüketebileceğiniz bir lezzettir. Üstelik dondurma gibi yağ içermediğinden, dondurmadan daha hafif ve sağlıklı bir alternatiftir. Hem ferahlatıcı hem de düşük kalorili bir tatlı arıyorsanız, sorbe mükemmel bir seçenek olacaktır. Peki, yaz aylarının serinleticisi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte limon sorbe tarifi...
LİMON SORBE TARİFİ
Malzemeler:
250 gram toz şeker
40 gr gram pudra şekeri
1 su bardağı limon suyu
1 adet limon kabuğu rendesi
600 mililitre su
Süslemek için:
4 dal taze nane yaprakları
LİMON SORBE YAPILIŞI
Şurup için, bir tencerede su ve şeker homojen bir karışım haline gelene kadar kaynatın.
Şurup kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Şekerli şurubu bir kaseye aktarın ve rendelenmiş limon ile karıştırın.
Limon suyunu ve pudra şekerini de ekledikten sonra iyice karıştırın.
Karışımı donduracağınız kalıba alın ve 1 gece buzlukta bekletin.
Nane yaprakları ile servis edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Asya mutfağını sevenler için pratik lezzet: Yumurtalı Çin pilavı tarifi...
- Anadolu'nun baharından: Keşkek tarifi
- Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...
- Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...
- Fransız mutfağının vazgeçilmezi: Krem karamel tarifi
- Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak lezzet: Vetrika tarifi...
- Sıcak havalarda içinizi serinletecek lezzet: Kızarmış dondurma tarifi...
- Pazar kahvaltılarına pratik bir lezzet: Tavada lavaş böreği tarifi...
- Bol proteinli ve sağlıklı: Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi
- Sıcak havalarda içinizi serinletecek bir lezzet arayanlara: Yalancı tavuk göğüsü tarifi...
- Yaz sofralarına İskandinav esintisi: Hardallı gravlax tarifi
- Hem lezzetli hem doyurucu pratik lezzet: Fırında beşamel soslu erişte tarifi...
- Tadı damaklarda kalan nefis lezzet: Çerkes tavuğu tarifi...
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor