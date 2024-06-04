Yaz aylarının serinleten lezzeti: Limon sorbe tarifi...

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2024 Salı, 16:48
Yaz aylarının serinleten lezzeti: Limon sorbe tarifi...

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmaya son yıllarda rakip olarak gösterilen bir tat daha var: Sorbe. Her zevke hitap eden bu lezzet, çeşitli meyvelerin ayrı ayrı kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. Yaza damga vuran bu alternatif serinlik, hafif ve ferahlatıcı yapısıyla sıcak günlerde mükemmel bir seçenek sunuyor.

Yaz aylarının serinleten lezzeti: Limon sorbe tarifi...

Sorbe yapımı oldukça basittir ve evde kolayca hazırlayıp tüketebileceğiniz bir lezzettir. Üstelik dondurma gibi yağ içermediğinden, dondurmadan daha hafif ve sağlıklı bir alternatiftir. Hem ferahlatıcı hem de düşük kalorili bir tatlı arıyorsanız, sorbe mükemmel bir seçenek olacaktır. Peki, yaz aylarının serinleticisi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte limon sorbe tarifi...

Yaz aylarının serinleten lezzeti: Limon sorbe tarifi...

LİMON SORBE TARİFİ

Malzemeler:

250 gram toz şeker

40 gr gram pudra şekeri

1 su bardağı limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

600 mililitre su

Süslemek için:

4 dal taze nane yaprakları

Yaz aylarının serinleten lezzeti: Limon sorbe tarifi...

LİMON SORBE YAPILIŞI

Şurup için, bir tencerede su ve şeker homojen bir karışım haline gelene kadar kaynatın.

Şurup kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Şekerli şurubu bir kaseye aktarın ve rendelenmiş limon ile karıştırın.

Limon suyunu ve pudra şekerini de ekledikten sonra iyice karıştırın.

Karışımı donduracağınız kalıba alın ve 1 gece buzlukta bekletin.

Nane yaprakları ile servis edin.

Afiyet olsun!

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