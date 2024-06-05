Hint mutfağının pratik lezzeti: Pakora tarifi...

Hint mutfağının bu eşsiz lezzeti, özellikle çay saatlerinde veya misafirlerinize ikram edebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Baharatlı tadı ve çıtır dokusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan pakora, farklı malzemeler ekleyerek de çeşitlendirilebilir. Peki, Hint mutfağının pratik lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte nefis pakora tarifi...