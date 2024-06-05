Hint mutfağının pratik lezzeti: Pakora tarifi...

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2024 Çarşamba, 19:01
Hint mutfağının pratik lezzeti: Pakora tarifi...

Hint mutfağının en sevilen ve en lezzetli atıştırmalıklarından biri olan pakora, nohut, patates ve karnabahar karışımı ile hazırlanan enfes bir yemektir. Genellikle ana yemeklerin yanında sunulan bu lezzetli atıştırmalık, çıtır çıtır dokusu ve baharatlı aromasıyla damakları şenlendirir. 

Hint mutfağının pratik lezzeti: Pakora tarifi...

Hint mutfağının bu eşsiz lezzeti, özellikle çay saatlerinde veya misafirlerinize ikram edebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Baharatlı tadı ve çıtır dokusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan pakora, farklı malzemeler ekleyerek de çeşitlendirilebilir. Peki, Hint mutfağının pratik lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte nefis pakora tarifi...

Hint mutfağının pratik lezzeti: Pakora tarifi...

PAKORA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram nohut

Yarım karnabahar

2 adet patates

Acı biber

2 adet soğan

Tuz

Hint mutfağının pratik lezzeti: Pakora tarifi...

PAKORA YAPILIŞI

Öncelikle nohutları bir tencere içerisine alın ve üzerini geçecek şekilde su doldurup haşlayın.

Haşlanmış nohutların suyunu süzdükten sonra mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin.

Karnabaharı küçük parçalara bölün.

Patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Soğanları ise piyazlık olacak şekilde doğrayın.

Karışıma acı biber ve tuz ilave edin.

Sebzeleri elinizle harmanladıktan sonra nohut sosuna bulayın.

Derin bir tavaya sıvı yağ koyarak kızdırın.

Kızgın yağda sebzeleri kızartın.

Kızaran pakoraları kağıt havluda bekleterek fazla yağını süzdürün.

Baharatlı yoğurt ile birlikte servis edin. 

Afiyet olsun!

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