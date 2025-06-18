Sıcak havalarda içinizi serinleten doyurucu lezzet: Soğuk pancar çorbası tarifi

Yaz sıcaklarında hem serinletici hem de sağlıklı bir alternatif arıyorsanız, soğuk pancar çorbası tam size göre! Rengiyle göz alan, lezzetiyle damaklarda iz bırakan bu çorba; bağışıklık sistemini destekleyen pancar sayesinde hem hafif hem de besleyici bir seçenektir. Özellikle ana yemeklerden önce iştah açıcı olarak sunulabilecek ideal bir başlangıçtır. Peki, sıcak havalarda içinizi serinleten bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes soğuk pancar çorbası tarifi...





SOĞUK PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy pancar

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı su (isteğe bağlı olarak buzlu su)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Dereotu veya nane (servis için)

SOĞUK PANCAR ÇORBASI YAPILIŞI

Pancarları kabuklarıyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın.

Ardından soğuk sudan geçirip kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Süzme yoğurdu bir kaba alın, içine ezilmiş sarımsak (kullanacaksanız), zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

İyice karıştırın.

Karışım koyu ise su ilavesiyle açabilirsiniz.

Doğradığınız pancarları yoğurtlu karışıma ilave edin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız çorbayı buzdolabında en az 1 saat bekletin.

Servis ederken üzerine ince doğranmış dereotu veya nane serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!