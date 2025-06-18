Yaz sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Közlenmiş patlıcan salatası tarifi

Lezzetiyle damaklarda iz bırakan, ferahlatıcı ve hafif bir tarif arıyorsanız közlenmiş patlıcan salatası tam size göre! Özellikle yaz aylarında mangal sofralarının ya da zeytinyağlı tabaklarının baş tacı olan bu salata, köz aroması ve limonlu sosuyla hem hafif hem doyurucu bir alternatiftir. Üstelik yapımı da son derece pratik. Peki, yaz sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz közlenmiş patlıcan salatası tarifi...





KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet büyük boy patlıcan

2 adet kırmızı kapya biber (isteğe bağlı)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu veya 2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

1 adet küçük boy soğan (arzuya göre piyazlık doğranmış)

KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI

Patlıcanları ve biberleri ocakta, fırında veya mangalda közleyin.

Kabukları tamamen yanıp içleri yumuşadığında soğumaya bırakın, ardından kabuklarını soyun.

Közlenen patlıcanları bıçakla küçük küçük doğrayın.

Biberleri de çekirdeklerini temizledikten sonra ince şeritler halinde kesin.

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu (veya nar ekşisi), ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak sosu hazırlayın.

Doğradığınız patlıcan ve biberleri servis kasesine alın.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz ve soğanı ekleyin. Hazırladığınız sosu gezdirin ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra soğuk ya da oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.

Üzerine isteğe göre ceviz ya da beyaz peynir de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!