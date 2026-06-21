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Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi
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Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

21.06.2026 13:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinletici ve hafif içeceklere olan ihtiyaç da artıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz serinleten 7 içecek tarifi...

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

Yaz mevsiminin yükselen sıcaklıkları, gün içinde daha fazla sıvı tüketme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ancak gazlı ve yüksek şeker içeren hazır içecekler yerine doğal malzemelerle hazırlanan serinletici tarifler, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz serinleten 7 içecek tarifi...

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

1. LİMONLU NANELİ SERİNLETİCİ İÇECEK

Yaz aylarının en klasik ve ferahlatıcı içeceklerinden biri olan limonlu naneli karışım, sıcak havalarda hızlı bir serinlik sağlar.

Malzemeler:

2 adet limon

Birkaç dal taze nane

1 litre soğuk su

Buz küpleri

İsteğe bağlı bal veya doğal tatlandırıcı

Yapılışı:

Limonların suyu sıkılır ve soğuk suyla karıştırılır. İçerisine taze nane yaprakları ve buz eklenerek birkaç dakika dinlendirilir. Daha yoğun aroma için naneler hafifçe ezilebilir.

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

2. ÇİLEKLİ SOĞUK İÇECEK

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden çilekle hazırlanan bu içecek, hem renkli görünümü hem de tatlı aromasıyla dikkat çeker.

Malzemeler:

1 su bardağı çilek

1 bardak soğuk su veya soda

Birkaç damla limon suyu

Buz

Yapılışı:

Çilekler blenderdan geçirilir. Üzerine su veya soda eklenerek karıştırılır. Soğuk servis edildiğinde yaz sıcaklarında ferahlatıcı bir alternatif olur.

 

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

3. KARPUZLU YAZ İÇECEĞİ

Su oranı yüksek olan karpuz, yaz aylarında serinletici içecekler hazırlamak için ideal meyvelerden biridir.

Malzemeler:

2 dilim karpuz

Birkaç yaprak nane

Birkaç damla limon suyu

Buz

Yapılışı:

Çekirdekleri ayıklanan karpuz blenderdan geçirilir. Limon suyu ve nane eklenerek karıştırılır. Soğuk olarak servis edilir.

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

4. SALATALIKLI DETOKS SUYU

Hafif aromasıyla öne çıkan salatalıklı içecek, özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı bir seçenek olarak tercih edilir.

Malzemeler:

1 salatalık

Yarım limon

Birkaç yaprak nane

1 litre su

Yapılışı:

Salatalık ince şekilde doğranır ve suyun içine eklenir. Limon dilimleri ve nane yapraklarıyla birlikte birkaç saat buzdolabında bekletilir.

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

5. ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAY

Meyve aroması sevenler için ideal olan şeftalili soğuk çay, yaz aylarında klasik içeceklere alternatif olabilir.

Malzemeler:

2 adet şeftali

2 poşet siyah veya yeşil çay

1 litre su

Buz

Yapılışı:

Çay hazırlanıp soğutulur. Şeftaliler blenderdan geçirilerek çaya eklenir. Buz ile birlikte servis edilir.

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

6. EV YAPIMI AYRAN

Yaz aylarında en çok tercih edilen geleneksel içeceklerden biri olan ayran, ferahlatıcı özelliğiyle sofraların vazgeçilmezidir.

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su

Bir tutam tuz

Nane (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yoğurt ve su iyice çırpılır. Tuz eklenerek karıştırılır ve soğuk şekilde servis edilir.

Sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Yaz aylarında serinleten 7 içecek tarifi

7. MEYVELİ SODA KARIŞIMI

Basit hazırlanışı ve renkli görünümüyle yaz davetlerinde de tercih edilebilecek bir içecektir.

Malzemeler:

1 şişe sade soda

Mevsim meyveleri

Limon dilimleri

Buz

Yapılışı:

Meyveler doğranarak bardağa alınır. Üzerine soda ve buz eklenerek birkaç dakika bekletilir. 

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