Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polonya mutfağından kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Racuchy tarifi

Polonya mutfağından kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Racuchy tarifi

21.06.2026 10:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Polonya mutfağından kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Racuchy tarifi

Polonya mutfağının sevilen tatlı hamur işlerinden biri olan Racuchy, yumuşacık dokusu ve hafif tatlı aromasıyla kahvaltıdan çay saatlerine kadar her sofraya yakışıyor. İşte enfes racuchy tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Krep ve pankeki andıran yapısıyla dikkat çeken Racuchy, Polonya’da özellikle kahvaltılarda ve özel günlerde sıkça hazırlanan geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. İçerisindeki elma parçaları sayesinde hem ferah hem de aromatik bir tat sunan bu tarif, yumuşak dokusuyla damakta iz bırakıyor. İşte enfes racuchy tarifi...

Image

RACUCHY TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 tutam tuz

2 adet elma

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için pudra şekeri

RACUCHY YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.

Yumurtaları ekleyip çırpın.

Un ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Elmaları soyup küçük küpler halinde doğrayın ve hamura ekleyin.

Tavada az miktarda yağ kızdırın.

Hamurdan kaşık yardımıyla alıp tavaya bırakın.

Önlü arkalı altın sarısı renk alana kadar pişirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #polonya #pratik tatlı tarifi #kahvaltılık tarifler #Racuchy tarifi

İlgili Haberler

Anne eli değmiş gibi: Geleneksel musakka tarifi
Anne eli değmiş gibi: Geleneksel musakka tarifi Patlıcan ve kıymanın uyumuyla hazırlanan musakka, Türk mutfağının en sevilen ev yemekleri arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu tarif, pilav ve cacık eşliğinde sofraların baş tacı oluyor.
Hafta sonu kahvaltılarının yeni yıldızı: Dereotlu krep sarma tarifi
Hafta sonu kahvaltılarının yeni yıldızı: Dereotlu krep sarma tarifi Yumuşacık kreplerin dereotunun ferah aromasıyla buluştuğu dereotlu krep sarma, krem peynir ve taptaze sebzelerle zenginleşen lezzetiyle kahvaltı ve brunch sofralarına şık bir dokunuş katıyor. İşte nefis dereotlu krep sarma tarifi...
Balkan mutfağının sevilen lezzeti: Boşnak mantısı tarifi
Balkan mutfağının sevilen lezzeti: Boşnak mantısı tarifi Balkan mutfağının sevilen yemeklerinden Boşnak mantısı, ince açılan hamurun içine kıymalı harç konularak hazırlanıyor. Üzeri yoğurt ve tereyağlı sosla tamamlanan bu geleneksel lezzet, sofralara farklı bir tat katıyor.