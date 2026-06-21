Polonya mutfağından kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Racuchy tarifi

Krep ve pankeki andıran yapısıyla dikkat çeken Racuchy, Polonya’da özellikle kahvaltılarda ve özel günlerde sıkça hazırlanan geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. İçerisindeki elma parçaları sayesinde hem ferah hem de aromatik bir tat sunan bu tarif, yumuşak dokusuyla damakta iz bırakıyor. İşte enfes racuchy tarifi...

RACUCHY TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 tutam tuz

2 adet elma

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için pudra şekeri

RACUCHY YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.

Yumurtaları ekleyip çırpın.

Un ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Elmaları soyup küçük küpler halinde doğrayın ve hamura ekleyin.

Tavada az miktarda yağ kızdırın.

Hamurdan kaşık yardımıyla alıp tavaya bırakın.

Önlü arkalı altın sarısı renk alana kadar pişirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!