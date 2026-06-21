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Hafta sonu kahvaltılarının yeni yıldızı: Dereotlu krep sarma tarifi

Hafta sonu kahvaltılarının yeni yıldızı: Dereotlu krep sarma tarifi

21.06.2026 10:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hafta sonu kahvaltılarının yeni yıldızı: Dereotlu krep sarma tarifi

Yumuşacık kreplerin dereotunun ferah aromasıyla buluştuğu dereotlu krep sarma, krem peynir ve taptaze sebzelerle zenginleşen lezzetiyle kahvaltı ve brunch sofralarına şık bir dokunuş katıyor. İşte nefis dereotlu krep sarma tarifi...
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Klasik krep tariflerine farklı bir yorum katmak isteyenler için dereotlu krep sarma hem lezzeti hem de sunumuyla öne çıkıyor. İncecik pişirilen dereotlu krepler, krem peynir, roka, salatalık ve salamla buluşarak pratik ama etkileyici bir tarif haline geliyor. İşte nefis dereotlu krep sarma tarifi...

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DEREOTLU KREP SARMA TARİFİ

Malzemeler

Krep için:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet ince kıyılmış dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı un

İç harcı için:

1 adet salatalık

4-5 dal roka

1 paket salam

1/2 paket krem peynir

DEREOTLU KREP SARMA YAPILIŞI

Yumurtaları, sütü, sıvı yağı, dereotunu, tuzu ve unu derin bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Isınan tavaya bir kepçe hamur dökerek ince bir şekilde yayın.

Krepleri önlü arkalı pişirip soğumaya bırakın.

Her krepin üzerine krem peynir sürün.

Salam, roka ve ince dilimlenmiş salatalıkları yerleştirin.

Krepleri sıkıca rulo şeklinde sarın.

Yaklaşık iki parmak genişliğinde dilimleyerek servis tabağına alın.

Ilık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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