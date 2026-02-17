Sicilya sokak lezzetlerinin ikonu: Arancini tarifi

Arancini, ismini "küçük portakal" anlamına gelen görüntüsünden alan, içi genellikle mozzarella ve ragu sosuyla doldurulmuş kızarmış pirinç toplarıdır. Artan risottoları değerlendirmek için doğan bu tarif, günümüzde başlı başına bir gurme lezzet olarak kabul edilmektedir.
ARANCINI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı Arborio veya dışı yapışkan kısa taneli pirinç
- 4 su bardağı tavuk veya sebze suyu
- 1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 150 gram mozzarella peyniri (küp doğranmış)
- 2 adet yumurta (çırpılmış)
- 1 su bardağı un
- 2 su bardağı galeta unu veya Panko
- 1 çay kaşığı safran (isteğe bağlı, renk vermesi için)
- Kızartmak için sıvı yağ
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Soğanları tereyağında şeffaflaşana kadar soteleyin, pirinci ekleyip 2 dakika kavurun.
- Sıcak et suyunu azar azar ekleyerek pirinçler suyunu çekene ve yumuşayana kadar pişirin; parmesan peynirini ekleyip karıştırın ve tamamen soğumaya bırakın.
- Soğuyan pirinçten avuç içiniz kadar parçalar alın, ortasını çukurlaştırıp bir küp mozzarella yerleştirin ve yuvarlayarak top şekli verin.
- Hazırladığınız pirinç toplarını sırasıyla önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.
- Hazırlanan topları buzdolabında en az 30 dakika dinlendirerek formunu sabitleyin.
- Derin bir tencerede bol sıvı yağı kızdırın.
- Arancinileri altın sarısı ve çıtır bir doku alana kadar yaklaşık 4-5 dakika kızartın.
- Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürdükten sonra sıcak olarak servis yapın.