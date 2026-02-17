Sicilya sokak lezzetlerinin ikonu: Arancini tarifi

Arancini, ismini "küçük portakal" anlamına gelen görüntüsünden alan, içi genellikle mozzarella ve ragu sosuyla doldurulmuş kızarmış pirinç toplarıdır. Artan risottoları değerlendirmek için doğan bu tarif, günümüzde başlı başına bir gurme lezzet olarak kabul edilmektedir.

ARANCINI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı Arborio veya dışı yapışkan kısa taneli pirinç

4 su bardağı tavuk veya sebze suyu

1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

150 gram mozzarella peyniri (küp doğranmış)

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı un

2 su bardağı galeta unu veya Panko

1 çay kaşığı safran (isteğe bağlı, renk vermesi için)

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapılışı