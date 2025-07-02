Şifa deposu enfes lezzet: Zerdeçallı tavuk tarifi

Kıtır dış yüzeyi ve baharatla harmanlanmış iç lezzetiyle fırında tavuk baget, hem zahmetsiz hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunuyor. Zerdeçal ve sarımsakla zenginleştirilen bu tarif, hem bağışıklık sisteminize destek olacak hem de damakta kalıcı bir iz bırakacak.
ZERDEÇALLI TAVUK TARİFİ
Malzemeler:
- 8 adet tavuk baget
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- 1 adet limonun suyu (marine için)
- 2-3 patates (yanında fırınlamak için)
Yapılış
- Marine karışımı hazırlayın: Bir kasede yoğurt, zeytinyağı, zerdeçal, toz biber, kekik, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. İsteğe göre limon suyu da ekleyin.
- Tavukları marine edin: Tavuk bagetleri bu karışıma bulayıp en az 30 dakika (tercihen 2 saat) buzdolabında bekletin.
- Fırına hazırlık: Fırını 200°C'ye ısıtın. Bagetleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin. Eğer patates ekleyecekseniz, doğrayıp aynı baharatla harmanlayarak kenarlarına yerleştirin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika, tavuklar nar gibi kızarana dek pişirin. Bagetlerin üzeri kıtırlaşırken içi sulu kalmalı.