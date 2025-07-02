Şifa deposu enfes lezzet: Zerdeçallı tavuk tarifi

Kıtır dış yüzeyi ve baharatla harmanlanmış iç lezzetiyle fırında tavuk baget, hem zahmetsiz hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunuyor. Zerdeçal ve sarımsakla zenginleştirilen bu tarif, hem bağışıklık sisteminize destek olacak hem de damakta kalıcı bir iz bırakacak.

ZERDEÇALLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

8 adet tavuk baget

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

1 adet limonun suyu (marine için)

2-3 patates (yanında fırınlamak için)

Yapılış