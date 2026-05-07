Şifa deposu geleneksel lezzet: Nohutlu ekşili köfte tarifi

Türk mutfağının en sevilen tencere yemeklerinden biri olan nohutlu ekşili köfte, hem besleyici hem de oldukça doyurucu yapısıyla özellikle kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Bulgurdan hazırlanan küçük köfteler, haşlanmış nohut ve ekşili salçalı sos ile birleşerek damakta unutulmaz bir tat bırakır. Nar ekşisiyle dengelenen aroması, yemeğe karakteristik bir ekşilik kazandırır. Hem ekonomik oluşu hem de tek tencerede pişmesi sayesinde pratik yemek tarifleri arasında da öne çıkar. İşte enfes nohutlu ekşili köfte tarifi...

NOHUTLU EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

1 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber, kimyon

1 su bardağı haşlanmış nohut

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 litre su

1 tutam kuru nane

Tuz, karabiber

NOHUTLU EKŞİLİ KÖFTE YAPILIŞI

İnce bulgur ve irmiği geniş bir kaba alın, üzerine ılık su ekleyerek yumuşamasını bekleyin.

Üzerine un, salça, nar ekşisi, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun.

Harçtan küçük parçalar koparıp misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Tencerede zeytinyağı ve salçayı kavurun, üzerine suyu ekleyip kaynatın.

Haşlanmış nohudu ve köfteleri tencereye ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

Üzerine kuru nane ekleyip sıcak servis edin.

Afiyet olsun!