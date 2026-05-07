Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kokusuyla evi saran enfes lezzet: Zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi

Kokusuyla evi saran enfes lezzet: Zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi

7.05.2026 10:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kokusuyla evi saran enfes lezzet: Zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi

Zeytin ve kekiğin nefis uyumuyla hazırlanan bu tuzlu kek, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatine bambaşka bir lezzet katıyor. İşte enfes tadıyla zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi...

Kek denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de tuzlu kekler, özellikle çay saatlerinde ve pratik atıştırmalık arayışlarında oldukça sevilen alternatifler arasında yer alır. Zeytinli ve kekikli tuzlu kek ise aromatik yapısı, yumuşak dokusu ve doyurucu lezzetiyle klasik tariflerden ayrılır. İçindeki siyah zeytinlerin hafif tuzlu tadı ile kekiğin mis gibi kokusu birleşerek ortaya oldukça dengeli bir lezzet çıkarır. Hazırlaması kolay, sonucu ise oldukça etkileyici olan bu tarif, özellikle ani misafirler için kurtarıcıdır. İşte enfes tadıyla zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi...

Image

ZEYTİNLİ VE KEKİKLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı doğranmış siyah zeytin

1/2 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)

ZEYTİNLİ VE KEKİKLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba alıp çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, tuz, karabiber ve kekiği eleyerek karışıma ekleyin.

Homojen bir kek harcı elde edin.

Doğranmış zeytinleri ve isteğe bağlı beyaz peyniri ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kürdan testi yaptıktan sonra fırından çıkarın ve ılıyınca dilimleyin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Çay Saati #tuzlu kek #Zeytinli ve kekikli tuzlu kek

İlgili Haberler

Çay saatlerine damga vuran lezzet: Kremalı ıslak kek tarifi
Çay saatlerine damga vuran lezzet: Kremalı ıslak kek tarifi Yoğun çikolata sosu ve üzerindeki yumuşacık kremasıyla tatlı krizlerine anında çözüm olan kremalı ıslak kek, çay saatlerinin yıldızı olmaya aday. İşte enfes tadıyla kremalı ıslak kek tarifi...
Akşam beş çayının yanında tam kıvamında: Sufle tarifi
Akşam beş çayının yanında tam kıvamında: Sufle tarifi Sıcak çikolatanın o en yoğun, en akışkan hali... Gerçek bir sufle, kabartma tozu kullanılmadan sadece yumurta aklarının gücüyle fırında yükselen ve saniyeler içinde tüketilmesi gereken bir zamanlama şaheseridir.
Çay saatlerinin yeni yıldızı: Elma dilimli kek tarifi
Çay saatlerinin yeni yıldızı: Elma dilimli kek tarifi Tarçının büyüleyici kokusu ve elmanın doğal lezzetiyle hazırlanan elma dilimli kek, çay saatlerinizi bambaşka bir keyfe dönüştürüyor. İşte yumuşacık dokusuyla elma dilimli kek tarifi...