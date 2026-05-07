Kokusuyla evi saran enfes lezzet: Zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi

Kek denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de tuzlu kekler, özellikle çay saatlerinde ve pratik atıştırmalık arayışlarında oldukça sevilen alternatifler arasında yer alır. Zeytinli ve kekikli tuzlu kek ise aromatik yapısı, yumuşak dokusu ve doyurucu lezzetiyle klasik tariflerden ayrılır. İçindeki siyah zeytinlerin hafif tuzlu tadı ile kekiğin mis gibi kokusu birleşerek ortaya oldukça dengeli bir lezzet çıkarır. Hazırlaması kolay, sonucu ise oldukça etkileyici olan bu tarif, özellikle ani misafirler için kurtarıcıdır. İşte enfes tadıyla zeytinli ve kekikli tuzlu kek tarifi...

ZEYTİNLİ VE KEKİKLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı doğranmış siyah zeytin

1/2 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)

ZEYTİNLİ VE KEKİKLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba alıp çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, tuz, karabiber ve kekiği eleyerek karışıma ekleyin.

Homojen bir kek harcı elde edin.

Doğranmış zeytinleri ve isteğe bağlı beyaz peyniri ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kürdan testi yaptıktan sonra fırından çıkarın ve ılıyınca dilimleyin.

Afiyet olsun!