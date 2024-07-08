Şık ve lezzetli: Hasselback patates tarifi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:39

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:39

Hasselback patates, İsveç mutfağından dünyaya yayılan ve görünümüyle sofralara şıklık katan bir yemektir. İnce dilimlenmiş patateslerin içini aromatik malzemelerle doldurarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu tarif, hem lezzeti hem de sunumuyla göz doldurur. İşte adım adım Hasselback patates tarifi...

Malzemeler

4-6 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber

Taze kekik veya biberiye (isteğe bağlı)

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı parmesan peyniri (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı galeta unu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Hazırlık: Fırını 220°C'ye (430°F) önceden ısıtın. Patatesleri iyice yıkayın ve kurulayın. Patateslerin alt kısmını düz bir şekilde keserek stabil durmalarını sağlayın.

Dilimleme: Patatesleri, alt kısmını kesmeden ince dilimler halinde kesin. Bunu yaparken patateslerin alt kısmını bütün tutmaya özen gösterin. Bir kaşığın içine patatesi yerleştirip dilimlemek, patatesin tamamen kesilmesini önleyecektir.

Marinasyon: Zeytinyağı veya eritilmiş tereyağını, doğranmış sarımsağı, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Bu karışımı, patateslerin aralarına ve üzerine iyice sürün. Taze kekik veya biberiye ekleyerek aromatik bir tat katabilirsiniz.

Pişirme: Patatesleri fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-60 dakika, dilimler arasının çıtır çıtır ve dışının altın rengini alana kadar pişirin. Patateslerin pişme süresi, boyutlarına göre değişebilir.

Peynirli Alternatif: Eğer peynir kullanacaksanız, pişirme süresinin son 10 dakikasında patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, parmesan peyniri ve galeta ununu serpin ve peynirler eriyip üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Servis: Hasselback patatesleri fırından çıkarın ve sıcak olarak servis edin. Üzerine ekstra taze otlar veya peynir serpebilirsiniz.