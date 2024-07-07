Balıkesir'in sevilen lezzeti: Saçaklı mantı tarifi...

Yayınlanma: 07.07.2024 - 21:49

Güncelleme: 07.07.2024 - 21:49

Mantı, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Hem lezzeti hem de doyurucu özelliğiyle öne çıkan mantı, genellikle öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilir ve büyük bir zevkle tüketilir. Peki, favoriniz olmaya aday olan bu yemek nasıl yapılır? İşte saçaklı mantı tarifi...

SAÇAKLI MANTI TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

4 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı (tepeleme) tuz

1 su bardağı su

Üstü için:

3 adet tavuk budu (haşlanmış, didiklenmiş)

1 kase haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase sarımsaklı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

SAÇAKLI MANTI YAPILIŞI

Hamur malzemelerini karıştırın, yumuşak bir hamur elde edin ve üstünü örtüp 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamur ikiye bölün.

Hamurları oklavayla iyice açın.

Elde ettiğiniz daireleri oklavaya sararak rulo haline getirin ve ince ince dilimleyin.

Rulo dilimleri açın ve şeritler elde edin.

Yağ ekleyip elinizle karıştırın ve borcama alın.

Fırının en yüksek derecesinde, ara ara karıştırarak hamurları kızartın.

Tavuk suyunu pişen hamurların üzerine gezdirin.

Haşlanmış nohut ve didiklenmiş tavukları serpiştirin.

Tekrar fırına verip tavuklar kızarana, erişteler yumuşayana kadar pişirin.

Sarımsaklı yoğurt ve pul biberli erimiş tereyağı ile servis edin.

Afiyet olsun!