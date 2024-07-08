Tok tutan enfes lezzet: Chia tohumlu peynirli omlet tarifi...

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:46

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:46

Sağlıklı chia tohumlu omlet, doyurucu bir öğün olarak tercih edilebilir. Yumurtayı farklı bir şekilde tüketmek isteyenler için de harika bir alternatif olarak öne çıkıyor. Chia tohumu, lif açısından oldukça zengin olup, omega-3 yağ asitlerini de bünyesinde fazlasıyla barındırır. Peki, tok tutan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte chia tohumlu peynirli omlet tarifi...

CHIA TOHUMLU PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı süt

2 adet yumurta

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı cheddar peyniri

2 yemek kaşığı dil peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

CHIA TOHUMLU PEYNİRLİ OMLET YAPILIŞI

Bir kaseye chia tohumlarını koyun ve içine sütü ekleyip karıştırın.

İyice özdeşlemesini sağlayın.

10 dakika jel kıvamına gelmesini bekleyin.

Peynirleri bir kasenin içine rendeleyin.

İçinde sarımsağı rendeleyin.

Yumurtaları bir kabın içine kırın.

Tel ya da çatal yardımı ile karıştırın.

Ardından iyice katılaşan chiaları karıştırıp yumurtanın içine koyun ve topak topak olan chiaları ezerek karıştırın.

İçine tuz karabiber ekleyin.

Tavanın altını açın. Tereyağını ekleyin.

Eriyen yağın içine yumurtayı dökün.

Yavaşça spatula yardımı ile kenardan köşelere alarak sulu kısımların tavanın boşluklarına geçmesini sağlayın.

Pişmesine yakın bir kenarına peynirleri ekleyin.

Boş kalan yumurtalı alanı spatula yardımı ile diğer tarafın üzerine kapatın.

Alt üst çevirdikten sonra ocaktan alın.

Yumurtayı ikiye bölüp yanında domates, salatalık ve çeşitli ot ve baharatlarla servis edin.

Afiyet olsun!