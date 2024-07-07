Çay saatlerine çok yakışacak lezzet: Ekler tarifi...

Yayınlanma: 07.07.2024 - 18:29

Güncelleme: 07.07.2024 - 18:29

Pastane vitrinlerinde gördüğümüz lezzetli eklerin evde yapımı aslında oldukça basittir. Çikolata ve kremayla doldurulmuş nefis bir ekler tarifi, her tatlı severin hayalidir. Bu tarif, tatlı bir mola için mükemmel bir seçenektir. Evdeki malzemelerle hazırlanabilir ve misafirleriniz veya ailenizle paylaşmak için harika bir seçenek olabilir. Peki, çay saatlerine çok yakışacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte ekler tarifi...

EKLER TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı su

50 gram tereyağı

3 adet yumurta

5-6 kaşık un

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Kreması için:

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı un

2 adet yumurta

Çikolatası için:

100 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı su

1 çay bardağı pudra şekeri

EKLER YAPILIŞI

Öncelikle hamurunu hazırlayarak başlayın.

Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri koyarak eritin.

Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatın ve unu ekleyin.

Daha sonra tekrar ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişirin.

Sonrasında derin bir kaba yayarak eli yakmayacak dereceye gelene kadar bekleyin.

Bir kaba yumurtaları kırın ve yavaş yavaş ılıyan hamura katıp, karıştırın.

Hamuru bir kaşık yardımıyla ya da sıkma torbasına alarak önceden yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıkın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Hamurunuz pişerken kremasını hazırlayın.

Krema malzemelerini bir tencereye koyun ve muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Fırından çıkan ve soğuyan ekler hamurların içini soğuyan muhallebi ile doldurun.

Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da üzerine dökün.

Afiyet olsun!