Şişkinliğe neden olmayan enfes lezzet: Glütensiz ıspanaklı poğaça tarifi

Glütensiz ıspanaklı poğaça, besleyici, sağlıklı ve aynı zamanda hafif bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Peki, şişkinliğe neden olmayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, glütensiz ıspanaklı poğaça tarifi...

Şişkinliğe neden olmayan enfes lezzet: Glütensiz ıspanaklı poğaça tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 21:56

Sağlıklı beslenmeyi sevenler için harika bir seçenek olan Ispanaklı Fit Poğaça, hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalıktır. Ispanak, lor peyniri ve yulaf unu gibi sağlıklı malzemelerle yapılan bu poğaçalar, düşük kalorili olmalarının yanı sıra doyurucu özellikleriyle de ideal bir tercih oluyor. Peki, şişkinliğe neden olmayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, glütensiz ıspanaklı poğaça tarifi...

GLÜTENSİZ ISPANAKLI POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler:

200 gram doğranmış ıspanak

200 gram lor peyniri

4 adet yumurta beyazı

1 su bardağı yulaf unu

6 yemek kaşığı badem unu

1/2 çay kaşığı tuz

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı (tepeleme) kabartma tozu

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

1 yemek kaşığı susam (üzeri için)

GLÜTENSİZ ISPANAKLI POĞAÇA YAPILIŞI

Geniş bir kaseye doğranmış ıspanakları koyun ve ellerinizle hafifçe ovun.

Ardından lor peyniri, yumurta beyazları, yulaf unu, badem unu, tuz, karabiber ve kabartma tozunu ekleyin.

Tüm malzemeleri elinizle ya da bir spatula yardımıyla iyice karıştırarak koyu kıvamlı bir harç elde edin.

Karışımdan bir kaşık yardımıyla parçalar alın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizin.

Poğaçaların şekillerini elinizle düzelterek hafifçe bastırın.

Üzerine yumurta sarısını sürün ve susam serpiştirerek poğaçaları son haline getirin.

Hazırladığınız poğaçaları, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan poğaçalarınızı oda sıcaklığında yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!


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