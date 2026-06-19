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Sofralara renk katan lezzet: Ispanaklı fıstıklı ezme tarifi

Sofralara renk katan lezzet: Ispanaklı fıstıklı ezme tarifi

19.06.2026 11:31:00
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Haber Merkezi
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Sofralara renk katan lezzet: Ispanaklı fıstıklı ezme tarifi

Ispanağın tazeliği, Antep fıstığının özel aroması ve yoğurdun ferah dokusuyla hazırlanan ıspanaklı fıstıklı ezme, pratik yapımı ve şık sunumuyla sofraların favori mezelerinden biri oluyor. İşte enfes ıspanaklı fıstıklı ezme tarifi...
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Meze sofralarına farklı bir lezzet eklemek isteyenler için hem hafif hem de oldukça pratik bir tarif olan ıspanaklı fıstıklı ezme, yeşilin en güzel tonlarını tabağa taşıyor. Sote edilmiş ıspanakların sarımsaklı yoğurt ve Antep fıstığıyla buluştuğu bu özel tarif, özellikle kızarmış ekmek eşliğinde servis edildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte enfes ıspanaklı fıstıklı ezme tarifi...

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ISPANAKLI FISTIKLI EZME TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bağ ıspanak

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

3 yemek kaşığı nar tanesi

ISPANAKLI FISTIKLI EZME YAPILIŞI

Ispanakları güzelce yıkayıp ince ince doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve ıspanakları ekleyerek hafifçe soteleyin.

Tuzunu ilave edip karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta süzme yoğurt ve ezilmiş sarımsakları karıştırın.

Soğuyan ıspanakları blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Ispanak püresini yoğurtlu karışıma ekleyin ve güzelce karıştırın.

Üzerine Antep fıstığı ve nar tanelerini serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!

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