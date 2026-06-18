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Çayın yanına en hızlı çözüm: Tam ölçülü irmik helvası tarifi...

Çayın yanına en hızlı çözüm: Tam ölçülü irmik helvası tarifi...

18.06.2026 21:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çayın yanına en hızlı çözüm: Tam ölçülü irmik helvası tarifi...

Tatlı krizleri bastırdığında veya aniden misafir geldiğinde mutfaktaki en kurtarıcı lezzet! Tereyağında ağır ağır kavrulurken tüm evi saran o muazzam kokusuyla, kıvamı asla şaşmayan ve ağızda dağılan tam ölçülü klasik irmik helvası.
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Helva kavurmak bir sabır işi gibi görünse de doğru orantıyı tutturduğunuzda yapımı oldukça basittir. Şerbetini kaynatmadan, sadece ılık su ve sütle hazırladığımız bu tarif, irmiğin o kumlu yapısını bozmadan tam bir pastane kıvamı yakalamanızı sağlayacak.

MALZEMELER

Kavurmak İçin:

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İsteğe bağlı: 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık veya ceviz içi

Şerbeti İçin (Kaynatılmayacak):

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kasede su, süt ve toz şekeri, şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla karıştırın. (Bu şerbeti ocakta kaynatmıyoruz, soğuk/oda sıcaklığında kalacak).

Geniş ve kalın tabanlı bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. (Dolmalık fıstık kullanacaksanız bu aşamada yağa ekleyip hafifçe pembeleşene kadar çevirin).

Yağın üzerine irmiği ilave edin. Ocağın altını orta-kısık ateşe ayarlayın ve sürekli karıştırarak (tahta kaşıkla) irmiğin rengi dönüp o güzel kokusu çıkana kadar yaklaşık 15-20 dakika kavurun.

İstenilen kahverengi tona ulaşan irmiğin üzerine, hazırladığınız soğuk şerbeti yavaşça ve dikkatlice dökün (Sıçrama yapabilir, dikkatli olun).

Ocağın altını iyice kısın. İrmikler şerbeti tamamen çekip göz göz olana kadar birkaç kez karıştırın. Şerbetini çekince tencerenin kapağını kapatın.

Ocağı kapattıktan sonra helvayı kendi buharında yaklaşık 15 dakika demlenmeye bırakın. Ardından bir kaseye basıp ters çevirerek (dilerseniz dondurma eşliğinde) servis yapın.

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