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Yazın en lezzetli tatlılarından biri: Şeftalili crumble tarifi

Yazın en lezzetli tatlılarından biri: Şeftalili crumble tarifi

19.06.2026 10:22:00
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Haber Merkezi
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Yazın en lezzetli tatlılarından biri: Şeftalili crumble tarifi

Dışı kıtır, içi yumuşacık şeftalilerle hazırlanan crumble, pratik yapımı ve nefis aromasıyla yaz sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz şeftalili crumble tarifi...
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Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden şeftali, hafif ekşimsi ve tatlı aromasıyla birçok tatlı tarifine lezzet katıyor. İngiliz mutfağından dünyaya yayılan crumble ise meyvelerin üzerine serpiştirilen kıtır hamur karışımıyla hazırlanıyor. Özellikle vanilyalı dondurma veya kaymak eşliğinde servis edildiğinde ortaya unutulmaz bir lezzet çıkıyor.

ŞEFTALİLİ CRUMBLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Meyveli harç için:

  • 5 adet olgun şeftali
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay kaşığı tarçın

Crumble karışımı için:

  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi
  • Yarım su bardağı esmer şeker
  • 100 gram soğuk tereyağı
  • Bir tutam tuz

ŞEFTALİLİ CRUMBLE NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

Şeftalilerin kabuklarını isteğe bağlı olarak soyun ve dilimleyin.

Şeftalileri bir karıştırma kabına alın. Üzerine toz şeker, limon suyu, nişasta ve tarçını ekleyerek harmanlayın.

Hazırladığınız karışımı fırın kabına yayın.

Ayrı bir kapta un, yulaf ezmesi, esmer şeker ve tuzu karıştırın.

Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla ufalayarak kum görünümünde bir karışım elde edin.

Crumble karışımını şeftalilerin üzerine eşit şekilde serpiştirin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip servis edin.

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