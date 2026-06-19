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Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Bademli kayısı reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Bademli kayısı reçeli tarifi

19.06.2026 09:58:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Bademli kayısı reçeli tarifi

Kayısının doğal aroması ile bademin hafif çıtırlığını buluşturan bademli kayısı reçeli, kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katıyor. İşte enfes bademli kayısı reçeli tarifi...
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Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kayısı, reçele dönüştüğünde lezzetini uzun süre koruyan eşsiz bir tada dönüşüyor. Bu klasik lezzete eklenen bademler ise reçele hem farklı bir doku hem de gurme bir dokunuş kazandırıyor. İşte enfes bademli kayısı reçeli tarifi...

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BADEMLİ KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram kayısı

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı kabukları soyulmuş badem

1/2 adet limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

BADEMLİ KAYISI REÇELİ YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün.

Kayısıları tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin.

Kabukları soyulmuş bademleri, limon suyunu ve çubuk tarçını ilave edin.

Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Orta ateşte kaynamaya bırakın ve kıvam alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Reçel istediğiniz kıvama geldiğinde ocaktan alın.

İçindeki çubuk tarçını çıkarın.

Sıcakken steril kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın.

Soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Afiyet olsun!

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