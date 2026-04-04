Sofraların altın başlangıcı: Lokanta usulü süzme mercimek tarifi

Mutfak literatüründe "temel tekniklerin buluşması" olarak tanımlanan Süzme Mercimek Çorbası, içindeki sebzelerin aromasıyla zenginleşen ancak son dokunuşta tek bir pürüzsüz dokuya dönüşen bir disiplindir. Onu sıradan bir mercimek çorbasından (Ezogelin gibi) ayıran en temel fark, tanesiz yapısı ve unun tereyağında kavrulmasıyla elde edilen o meşhur "meyane" bağlayıcılığıdır.

SÜZME MERCİMEK TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı kırmızı mercimek (bolca yıkanmış)

1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)

1 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 adet orta boy havuç (halka doğranmış)

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

6-7 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)

Yarım çay kaşığı zerdeçal (o meşhur sarı rengi vermesi için)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Üzeri (Sosu) İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

İsteğe bağlı kuru nane

Yapılışı