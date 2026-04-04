Sofraların altın başlangıcı: Lokanta usulü süzme mercimek tarifi

Mutfak literatüründe "temel tekniklerin buluşması" olarak tanımlanan Süzme Mercimek Çorbası, içindeki sebzelerin aromasıyla zenginleşen ancak son dokunuşta tek bir pürüzsüz dokuya dönüşen bir disiplindir. Onu sıradan bir mercimek çorbasından (Ezogelin gibi) ayıran en temel fark, tanesiz yapısı ve unun tereyağında kavrulmasıyla elde edilen o meşhur "meyane" bağlayıcılığıdır.
SÜZME MERCİMEK TARİFİ
Malzemeler
- 1.5 su bardağı kırmızı mercimek (bolca yıkanmış)
- 1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)
- 1 adet orta boy patates (küp doğranmış)
- 1 adet orta boy havuç (halka doğranmış)
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 6-7 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
- Yarım çay kaşığı zerdeçal (o meşhur sarı rengi vermesi için)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Üzeri (Sosu) İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
- İsteğe bağlı kuru nane
Yapılışı
- Sebzelerin Sotelenmesi: Derin bir tencerede sıvı yağı ve tereyağını ısıtın. İri doğranmış soğan, patates ve havuçları ekleyip 3-4 dakika sebzelerin aroması çıkana kadar soteleyin.
- Meyane Dokunuşu: Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar (yaklaşık 1-2 dakika) sebzelerle birlikte kavurun. Unun yanmamasına dikkat edin; bu aşama çorbanın o meşhur kıvamını verecektir.
- Mercimek ve Su: Bolca yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri tencereye ilave edin. Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) dökün. Tuz, karabiber ve zerdeçalı ekleyip karıştırın.
- Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve sebzelerle mercimekler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) orta ateşte pişirin.
- Süzme İşlemi (Blender): Pişen çorbayı blenderdan geçirin veya geleneksel yöntemle süzgeçten süzün. Eğer kıvamı çok koyu gelirse biraz daha sıcak su ekleyerek bir taşım daha kaynatın.
- Final (Sos): Küçük bir tavada tereyağını kızdırın, pul biberi ekleyip köpürünce ocaktan alın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerine bu sosu gezdirin.