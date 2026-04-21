Sofraların enfes yancısı: Haydari tarifi

Mutfak literatüründe "yoğurtlu mezelerin temeli" olarak tanımlanan Haydari, sıklıkla Cacık veya Mütebbel ile karıştırılsa da teknik olarak onlardan çok daha yoğun ve stabildir. Onu diğerlerinden ayıran en temel fark, içinde salatalık gibi su bırakan malzemelerin bulunmaması ve süzme yoğurdun o karakteristik "koyu" yapısıdır.

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram süzme yoğurt (mümkünse tam yağlı ve koyu kıvamlı)

100 gram sert beyaz peynir (çatalla iyice ezilmiş)

2-3 diş sarımsak (tuzla ezilmiş)

Yarım demet taze dereotu (incecik kıyılmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı tuz (peynirin tuzuna göre ayarlanmalı)

Yapılışı