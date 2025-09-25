Sofraların hafif lezzeti: Zeytinyağlı barbunya

Türk mutfağının en bilinen zeytinyağlı yemeklerinden biri olan barbunya, vitamin ve protein açısından oldukça zengin bir seçenek. Özellikle yaz aylarında soğuk olarak tüketilen bu yemek, hem pratik hazırlanışı hem de sağlıklı içeriğiyle öne çıkıyor. İşte adım adım zeytinyağlı barbunya tarifi...
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr taze barbunya (ayıklanmış)
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet havuç
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıcak su
- Üzeri için ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı
- Barbunyaları ayıklayın, yıkayın ve kaynar suda 10 dakika kadar haşlayıp süzün.
- Tencereye zeytinyağını alın, doğranmış soğanı ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun.
- Küp doğranmış havuçları ekleyin, birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
- Rendelenmiş domatesleri, tuzu ve şekeri ekleyin. Karıştırarak sosun kıvam almasını bekleyin.
- Haşlanmış barbunyaları tencereye ekleyin, üzerine sıcak suyu ilave edin.
- Kısık ateşte barbunyalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine maydanoz serpip soğuk servis edin.