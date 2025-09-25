Sofraların hafif lezzeti: Zeytinyağlı barbunya

Türk mutfağının en bilinen zeytinyağlı yemeklerinden biri olan barbunya, vitamin ve protein açısından oldukça zengin bir seçenek. Özellikle yaz aylarında soğuk olarak tüketilen bu yemek, hem pratik hazırlanışı hem de sağlıklı içeriğiyle öne çıkıyor. İşte adım adım zeytinyağlı barbunya tarifi...

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler

500 gr taze barbunya (ayıklanmış)

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

2 adet domates (rendelenmiş)

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı