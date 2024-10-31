Sofraların vazgeçilmezi enfes atom tarifi...

Yayınlanma: 31.10.2024 - 22:42

Güncelleme: 31.10.2024 - 22:42

Sofraların sevilen mezelerinden atom, acı severler için ideal bir lezzet! Süzme yoğurtun yumuşak dokusu ve biberin ateşli aromasıyla hazırlanan bu meze, özellikle et ve kebap sofralarına mükemmel bir eşlikçi. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz atom tarifiyle konuklarınıza lezzet dolu bir sunum yapabilirsiniz. İşte pratik ve lezzetli atom tarifi!

MALZEMELER

1 su bardağı süzme yoğurt

3-4 adet Arnavut biberi (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Süzme yoğurdu bir kaseye alın, içine ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Arnavut biberlerini ince ince doğrayın. Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın, doğranmış biberleri ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Toz kırmızı biberi de ekleyip karıştırın, ardından ocaktan alın.

Sotelediğiniz biberli karışımı yoğurdun üzerine gezdirin.