Sofralarınıza renk katan tarif: Pancarlı humus mezesi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:54

Humusun doyurucu yapısına renk ve tat katan pancar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Pancar ile yapılan bu versiyon, sofralarınızı renklendirirken misafirlerinizi de şaşırtacak. Lif ve vitamin açısından zengin olan pancarlı humus, özellikle meze sofralarına eşsiz bir dokunuş getiriyor. İşte, pancarlı humus mezesi tarifi...

PANCARLI HUMUS MEZESİ TARİFİ

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı tahin

½ limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

½ çay bardağı yemek kaşığı su

½ haşlanmış pancar

3-4 adet ceviz, kavrulmuş, doğranmış

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