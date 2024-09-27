Sofralarınıza renk katan tarif: Pancarlı humus mezesi

Hem besleyici hem de göz alıcı bir sunum isteyenler için pancarlı humus mükemmel bir seçenek. Bu klasik Türk lezzeti, pancarın tatlı ve topraklı dokunuşuyla bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Sofralarınıza renk katan tarif: Pancarlı humus mezesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:54

Humusun doyurucu yapısına renk ve tat katan pancar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Pancar ile yapılan bu versiyon, sofralarınızı renklendirirken misafirlerinizi de şaşırtacak. Lif ve vitamin açısından zengin olan pancarlı humus, özellikle meze sofralarına eşsiz bir dokunuş getiriyor. İşte, pancarlı humus mezesi tarifi...

PANCARLI HUMUS MEZESİ TARİFİ

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay bardağı tahin
  • ½ limon suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 diş sarımsak 
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • ½ çay bardağı yemek kaşığı su 
  • ½ haşlanmış pancar
  • 3-4 adet ceviz, kavrulmuş, doğranmış

Yapılış

  1. Nohut, tahin, limon suyu, kimyon, sarımsak ve tuzu robota alın. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. 
  2. Daha rahat karışması için içerisine su ekleyerek devam edin.
  3. Karışıma pancar ekleyerek karıştırmaya devam edin. 
  4. Humusu servis tabağına alarak ortasında boşluk oluşturun. 
  5. Ortasına ceviz ve sızma zeytinyağı gezdirin. 
  6. Ekmek ile servis edin. Afiyet olsun. 

Etiketler: #pancarlı humus mezesi #tarif #meze

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