Sofraların yancı lezzeti: Rus salatası tarifi

Soğuk mezeler arasında özel bir yere sahip olan rus salatası, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına sunulabilen bir lezzet. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, doğru oranlarla yapıldığında dengeli ve hafif bir tat sunuyor. Klasik usule sadık kalınarak hazırlanan rus salatası, sofralara tanıdık bir lezzet katıyor.

RUS SALATASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye

4 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

3–4 adet kornişon turşu

Yapılışı