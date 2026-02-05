Sofraların yancı lezzeti: Rus salatası tarifi

Soğuk mezeler arasında özel bir yere sahip olan rus salatası, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına sunulabilen bir lezzet. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, doğru oranlarla yapıldığında dengeli ve hafif bir tat sunuyor. Klasik usule sadık kalınarak hazırlanan rus salatası, sofralara tanıdık bir lezzet katıyor.
RUS SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy patates
- 2 adet havuç
- 1 su bardağı bezelye
- 4 yemek kaşığı mayonez
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- Tuz
- 3–4 adet kornişon turşu
Yapılışı
- Patates ve havuçlar soyulur, küp küp doğranır.
- Sebzeler ayrı ayrı haşlanır ve süzülerek soğumaya bırakılır.
- Bezelye haşlanır ya da konserve kullanılıyorsa süzülür.
- Soğuyan sebzeler geniş bir kâsede birleştirilir.
- Mayonez, yoğurt ve tuz eklenir.
- Tüm malzemeler ezmeden, nazikçe karıştırılır.
- İsteğe bağlı olarak doğranmış kornişon turşu eklenir.
- Servis öncesi buzdolabında kısa süre dinlendirilir.