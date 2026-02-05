Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sofraların yancı lezzeti: Rus salatası tarifi

5.02.2026 12:30:00
Meze sofralarının vazgeçilmezlerinden rus salatası, pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla her dönem popülerliğini koruyor. Patates, havuç ve bezelyenin yoğurtlu-mayonezli sosla buluştuğu bu klasik tarif, özellikle davet sofralarında sıkça tercih ediliyor.

Soğuk mezeler arasında özel bir yere sahip olan rus salatası, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına sunulabilen bir lezzet. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, doğru oranlarla yapıldığında dengeli ve hafif bir tat sunuyor. Klasik usule sadık kalınarak hazırlanan rus salatası, sofralara tanıdık bir lezzet katıyor.

RUS SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet orta boy patates
  • 2 adet havuç
  • 1 su bardağı bezelye
  • 4 yemek kaşığı mayonez
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Tuz
  • 3–4 adet kornişon turşu

Yapılışı

  1. Patates ve havuçlar soyulur, küp küp doğranır.
  2. Sebzeler ayrı ayrı haşlanır ve süzülerek soğumaya bırakılır.
  3. Bezelye haşlanır ya da konserve kullanılıyorsa süzülür.
  4. Soğuyan sebzeler geniş bir kâsede birleştirilir.
  5. Mayonez, yoğurt ve tuz eklenir.
  6. Tüm malzemeler ezmeden, nazikçe karıştırılır.
  7. İsteğe bağlı olarak doğranmış kornişon turşu eklenir.
  8. Servis öncesi buzdolabında kısa süre dinlendirilir.
