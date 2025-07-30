Sofraların yıldızı: Patates püreli dana rosto tarifi

Türk mutfağının zarif temsilcilerinden biri olan dana rosto, bu kez yumuşacık ve bol sütlü patates püresiyle sofralara konuk oluyor. Lokum gibi pişmiş, lif lif ayrılan etin; hafif kavrulmuş sebzelerle harmanlanan doğal lezzeti, süt ve tereyağıyla zenginleşen pürüzsüz bir patates püresiyle buluşuyor. Hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, misafir sofralarının baş tacı olmaya aday.

Malzemeler

Dana Rosto İçin:

800 gr dana kontrfile (bütün halde)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet havuç (iri doğranmış)

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz

Patates Püresi İçin:

4 adet orta boy patates

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. Eti Mühürleyin:

Dana kontrfileyi tuzlayıp karabiberleyin. Zeytinyağında her yüzünü yüksek ateşte mühürleyin (kahverengi renk alana kadar). Bu adım etin suyunu içeride tutar.

2. Sebzelerle Kavurun:

Aynı tencereye soğan, havuç ve sarımsağı ekleyin. Hafif kavrulunca salçayı ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun.

3. Eti Tekrar Ekleyin:

Eti tekrar tencereye alın. Defne yaprağı, tane karabiber ve sıcak suyu (veya et suyunu) ekleyin. Kapağı kapatın.

4. Pişirme:

Düdüklü tencerede: 35–40 dakika

Normal tencerede: 1,5–2 saat (kısık ateşte, ara ara kontrol ederek)

Et yumuşayıp dağılacak kıvama geldiğinde ocaktan alın.

5. Patates Püresi Yapımı:

Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun.

Ezerek püre haline getirin.

İçine tereyağı, süt, tuz ve isteğe bağlı olarak kaşar rendesi ile muskat ekleyin.

Kıvamı yumuşak ve akışkan olmalı, gerekirse süt miktarını artırabilirsiniz.