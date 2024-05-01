Sofralarında yeni dokunuş isteyenlere: Danimarka mutfağının vazgeçilmez lezzeti Tarteletter...

Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:43

Güncelleme: 01.05.2024 - 17:43

Danimarka mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Tarteletter, hem geleneksel hem de lezzetli bir tarif olarak öne çıkıyor. Bu nefis atıştırmalık, Danimarka'nın zengin yemek kültürünün bir parçası olarak özellikle özel günlerde ve geleneksel kutlamalarda sıkça tercih ediliyor.

Bu tarif, hem başlangıç olarak hem de ana yemek olarak sunulabilen ve her zevke hitap eden bir lezzet alternatifi sunuyor. İşte enfes Tarteletter tarifi...

MALZEMELER

1,5 litre su

Tavuk suyu tozu

350 gram tavuk göğsü

150 gram beyaz kuşkonmaz

40 gram tereyağı

5 yemek kaşığı un

2 su bardağı (4/5 su bardağı) süt

2 su bardağı (4/5 su bardağı) su (tavuğun pişirilmesinden kalan)

Tuz ve karabiber

TARIF

Yaklaşık 1,5 litre suyu bir tencerede kaynatın ve tavuk suyu tozunu ekleyin.

Tavuk göğsünü suya ekleyin ve yaklaşık 20 dakika pişirin. Tavuk tamamen pişmiş olmalı ancak fazla pişmemiş olmalıdır.

Tavuk piştiğinde, yaklaşık küçük parçalara kesin. Pişirme suyunu saklayın.

Eğer taze beyaz kuşkonmaz kullanıyorsanız, temizleyin ve suda yumuşayana kadar haşlayın veya konserve kuşkonmazı kullanın. Pişmiş kuşkonmazları yaklaşık 2 cm uzunluğunda daha küçük parçalara kesin.

Bir tencerede tereyağını eritin. Ardından çok amaçlı unu ekleyin ve tereyağı ile un karışana kadar kavurun.

Yavaşça sütü ve tavuğu pişirme suyunu (sadece 2 su bardağı) ekleyin. Un topakları çözülene kadar sürekli karıştırın ve koyu bir sos elde edene kadar pişirin.

Sosu 5-10 dakika daha pişirin, kıvamı koyulaşana kadar.

Hazırlanan tavuk ve kuşkonmazı ekleyin ve sosun içinde ısıtın.

Tartelet kaplarını fırında ısıtın ve içlerini tavuk ve kuşkonmaz sosuyla doldurun.

Üzerlerini taze doğranmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.