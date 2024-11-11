Sofralarınıza Akdeniz esintisi: Közlenmiş biberli Yunan mezesi tarifi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:27

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:27

Zeytinyağının, köz biberin ve çeşitli baharatların uyumuyla hazırlanan bu tarif, sofralarınıza Akdeniz’in ferahlığını getiriyor. Özellikle ızgara etlerin yanında ya da atıştırmalık olarak sunabileceğiniz bu mezeyi hazırlamak çok kolay! İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz közlenmiş biberli Yunan mezesi tarifi...

Malzemeler

3-4 adet kırmızı kapya biber

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı limon suyu veya üzüm sirkesi

Bir tutam tuz

İsteğe göre: Fesleğen veya maydanoz yaprakları (süslemek için)

Fesleğen veya maydanoz yaprakları (süslemek için) Üzerine serpmek için beyaz peynir veya feta peyniri

Hazırlanışı

Biberleri közleyin: Kırmızı kapya biberleri ocakta, ızgarada veya fırında közleyin. Közlenmiş biberleri kabukları kolayca soyulabilecek kadar bekleyin ve ardından kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin.

Biberleri doğrayın: Közlenmiş biberleri ince ince dilimleyin veya küçük kareler şeklinde doğrayın.

Sos hazırlayın: Küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu veya üzüm sirkesi, doğranmış sarımsak ve tuzu karıştırarak sosunuzu hazırlayın.

Malzemeleri karıştırın: Közlenmiş biberleri sosla buluşturun ve karıştırın. İsteğe göre üzerine beyaz peynir veya feta peyniri ufalayarak ekleyin.

Süsleyin ve servis edin: Karışımı servis tabağına alın. Üzerine ince doğranmış maydanoz veya fesleğen yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Püf Noktası

Közlenmiş biberli mezenizi birkaç saat buzdolabında dinlendirirseniz, lezzetler daha iyi harmanlanacaktır.