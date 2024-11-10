Ev yapımı pumpkin spice latte tarifi... Hazırları aratmayan lezzet!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:58

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:58

Sonbaharın en sevilen lezzetlerinden biri olan Pumpkin Spice Latte'yi evde hazırlamaya ne dersiniz? Sıcak baharatların, balkabağı püresinin ve kahvenin eşsiz uyumunu bir araya getiren bu tarif, dışarıda içtiğinizden çok daha taze ve doğal bir deneyim sunuyor. Enfes pumpkin spice latte tarifi...

MALZEMELER

2 yemek kaşığı balkabağı püresi (ev yapımı veya hazır konserve olabilir)

1/2 çay kaşığı balkabağı baharat karışımı (tarçın, zencefil, muskat, karanfil)

1 su bardağı süt (isteğe göre süt çeşitleri kullanılabilir)

1-2 yemek kaşığı esmer şeker veya bal (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

1/2 çay kaşığı vanilya

1/2 su bardağı güçlü demli kahve veya espresso

Üzeri için: Çırpılmış krema, tarçın

YAPILIŞI

Küçük bir tencerede balkabağı püresi ve balkabağı baharatını orta ateşte ısıtın. Pürenin aromasının ortaya çıkması için 1-2 dakika karıştırarak pişirin.

Üzerine süt, vanilya ve şekeri ekleyip karıştırın. Şeker eriyene kadar karışımı ısıtın ancak kaynamasına izin vermeyin. Mikser veya el blendırı yardımıyla karışımı köpürtün.

Demlenmiş kahveyi veya espressoyu karışımın içine dökün ve karıştırın.

Hazırladığınız karışımı bardağa dökün, üzerine çırpılmış krema ekleyin ve son olarak biraz tarçın serpin.