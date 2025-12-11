Sofralarınıza renk katan enfes Balkan esintisi: Köpoğlu mancası tarifi

Köpoğlu mancısı, Balkan mutfağından Anadolu’ya uzanan köklü bir tat olup bugün Türkiye’nin birçok şehrinde severek tüketilen bir meze çeşididir. Hafif acılığı, köz tadı ve sarımsaklı yoğurdun mükemmel uyumu sayesinde sofralarda her zaman kendine özel bir yer bulur. Peki, sofralarınıza renk katan bu enfes Balkan esintisi nasıl yapılır? İşte, köpoğlu mancası tarifi...

KÖPOĞLU MANCASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

2 adet domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

İsteğe göre pul biber

Üzeri için:

KÖPOĞLU MANCASI YAPILIŞI

Patlıcanları ve biberleri közleyin.

Fırında, ocakta ya da airfryer’da közleyebilirsiniz.

Ardından kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Domatesleri rendeleyin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve domatesleri ekleyin.

Sarımsak, tuz, şeker ve sirkeyi ekleyin.

Domates sosu hafif koyulaşana kadar pişirin.

Közlenmiş sebzeleri sosa ekleyin.

Biber ve patlıcanları domates sosuyla harmanlayarak 5–6 dakika daha pişirin.

Soğumaya bırakın.

Mezenin lezzeti soğuyunca daha iyi oturur.

Servis ederken sarımsaklı yoğurt ekleyin.

Üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!