Sofralarınızı şenlendiren pratik lezzet: Tavuk graten tarifi

Tavuk graten, kremalı dokusu ve nefis aromasıyla sofralarınızı şenlendirecek. Hem ana yemek hem de hafif bir ziyafet alternatifi sunan bu tarif, kolay uygulanabilir yapısıyla mutfakta zaman kazandırıyor. Peki, sofralarınızı şenlendiren bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla tavuk graten tarifi...

TAVUK GRATEN TARİFİ

Malzemeler:

500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı muskat rendesi

Tuz ve karabiber

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı kuru kekik veya fesleğen

TAVUK GRATEN YAPILIŞI

Tavukları zeytinyağında, tuz ve karabiberle birlikte soteleyin.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Ayrı bir tavada unu kavurun ve yavaş yavaş sütü ekleyerek topaklanmadan beşamel sosu hazırlayın.

Muskat, tuz ve karabiberi ekleyin.

Sotelediğiniz tavuk ve sebzeleri fırın kabına alın, üzerine beşamel sosu dökün.

Rendelenmiş kaşarı ve kekik/fesleğeni serpiştirin.

Önceden 180°C’ye ısıtılmış fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin; yanında taze yeşillik ve hafif bir salata ile mükemmel bir akşam yemeği keyfi yaşayın.

Afiyet olsun!