Evde fırın lezzeti: Kuşbaşılı pide tarifi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:01

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:01

Kuşbaşılı pide, Türk mutfağının sevilen klasiklerinden biridir. İnce çıtır hamuru, bol malzemesi ve nefis kokusuyla sofraların yıldızı olan bu lezzeti evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay! İşte ustalara taş çıkaracak, bol malzemeli kuşbaşılı pide tarifi:

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya (veya 20 g yaş maya)

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

300 g kuşbaşı doğranmış et (tercihen dana veya kuzu)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (küp doğranmış)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı

Hamurun Hazırlığı:

Unu geniş bir kaba eleyin ve tuz ile karıştırın.

Ortasını havuz gibi açarak maya, toz şeker ve ılık suyu ekleyin.

Zeytinyağını ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

İç Harcın Hazırlığı:

Kuşbaşı etleri bir tavada sıvı yağ ile soteleyin.

Soğanı ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Domates, tuz ve baharatları ekleyerek harcı 5-10 dakika pişirin.

Pidelerin Şekillendirilmesi:

Mayalanan hamuru 6 eşit bezeye ayırın.

Bezeleri unlu bir zeminde oval şekilde açın.

İç harcı hamurun ortasına yayın ve kenarlarını hafifçe kıvırarak pide şekli verin.

Pişirme:

Hazırlanan pideleri önceden ısıtılmış 200°C fırında 15-20 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan pidelerin kenarlarına tereyağı sürerek servis yapabilirsiniz.