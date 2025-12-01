Soğuk denizlerin bereketi: Aralık ayında hangi balıklar tüketilmeli?

Deniz sularının ısısının düşmesiyle birlikte, balıklar hem yağlanır hem lezzeti artar. Türkiye’de özellikle Aralık ayında tezgâhlarda bolca görülen ve mevsiminde tüketildiğinde hem lezzet hem sağlık bakımından öne çıkan balık türlerine ve dikkat edilmesi gerekenlere birlikte bakalım.

ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN BALIK TÜRLERİ

• Hamsi

Aralık ayı hamsi için tam mevsimidir; Karadeniz’de bol çıkar ve yağ oranı artar. Bu sayede lezzeti ve besin değeri yükselir.

Tava, ızgara ya da fırında hazırlayarak farklı tarzlarıyla sofralara taşınabilir.

• Lüfer

Türkiye’de “Boğaz’ın efendisi” olarak bilinen lüfer, Aralık ayında eşsiz bir kıvama ulaşır; yağlanmış, eti sıkı ve leziz hâle gelir.

Izgarası özellikle tavsiye edilir.

• Uskumru

Kış balıkları kategorisinde yer alan uskumru, Aralık ayında yağlı ve lezzetlidir. Marmara ve Karadeniz sularında avlanır.

Izgara ya da fırında pişirme yöntemleriyle önerilir.

• Palamut

Palamut sezonunun sonlarının yaklaştığı Aralık ayında hâlâ lezzetli bir seçenek olarak öne çıkar. Balığın yağ oranı hâlâ yüksek olabilir.

• İstavrit

Ekonomik ve lezzetli bir balık olan istavrit, Aralık ayında deniz suyunun soğumasıyla daha yağlı hale gelir ve tercih edilir.

• Diğer türler:

Çipura, Tekir, Barbun gibi balıklar da Aralık ayında tüketilebilecek türler arasında sayılır.