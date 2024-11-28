Kahvaltılara çok yakışan Gaziantep simidi: Köy kahkesi tarifi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:55

Köy kahkesi, geçmişten günümüze taşınan, Anadolu'nun doğal ve mütevazı lezzetlerinden biridir. Çoğunlukla geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu özel tat, çayın yanında ya da kahvaltılarda vazgeçilmez bir ikramdır. Hafif sert dokusuyla, uzun süre bayatlamadan saklanabilir ve her lokmasında nostaljik bir tat bırakır. Peki, kahvaltılara çok yakışan bu enfes Gaziantep simidi nasıl yapılır? İşte leziz köy kahkesi tarifi...

KÖY KAHKESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı toz anason

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

KÖY KAHKESİ YAPILIŞI

Büyük bir yoğurma kabına sıvı malzemeleri (yoğurt, süt, sıvı yağ ve tereyağı) alın.

Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Ardından baharatları (mahlep, anason) ve çörek otunu ekleyin.

Kabartma tozunu ilave ettikten sonra azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun kıvamı, kahkelerin hem şekil almasını hem de piştikten sonra ağızda dağılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Bu parçaları yuvarlayıp, avuç içinde rulo haline getirin.

Ardından uçlarını birleştirerek halka şeklini verin.

Hazırladığınız halkaları, yağlı kağıt serili fırın tepsisine düzenli bir şekilde yerleştirin.

Şekil verdiğiniz kahkelerin üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.

Üzerine bolca susam ve çörek otu serpiştirerek kahkeleri süsleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kahkeler altın sarısı bir renk alana kadar 20-25 dakika pişirin.

Pişirme süresini fırınınızın performansına göre ayarlayabilirsiniz.

Kahkeler hafif sertleştiğinde fırından alabilirsiniz.

Afiyet olsun!