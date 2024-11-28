Sporcular için kahvaltıların protein deposu: Yulaflı Omlet tarifi
Yüksek protein içeriğiyle Yulaflı Omlet, sporcuların sabah kahvaltılarında enerjik bir başlangıç yapmalarını sağlıyor.
Güne enerjik başlamak ve antrenmanlarda maksimum performans göstermek isteyen sporcular için besleyici bir kahvaltı şart. Protein açısından zengin olan Yulaflı Omlet, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu pratik tarifle, sabahları ihtiyacınız olan enerjiyi kolayca alabilirsiniz.
YULAFLI OMLET TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1/4 su bardağı süt
- 1 adet küçük boy domates
- 1 adet yeşil biber
- 1 tutam maydanoz veya ıspanak
- Tuz ve karabiber
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
Karışımın Hazırlanması:
- Bir kapta yumurtaları çırpın.
- Üzerine yulaf ezmesini ekleyin ve karıştırın.
- Sütü ilave ederek karışımın kıvamını açın.
- Doğranmış domates, biber ve yeşillikleri ekleyin.
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Pişirme:
- Tavayı orta ateşte ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.
- Hazırladığınız karışımı tavaya dökün.
- Omletin altı kızarana kadar pişirin, ardından spatula yardımıyla ters çevirin.
- Diğer tarafı da pişene kadar bekleyin.
Servis:
- Sıcak olarak servis edin.
- İsteğe bağlı olarak yanında tam buğday ekmeği ve taze sıkılmış meyve suyu ile tüketebilirsiniz.
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