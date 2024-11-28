Sporcular için kahvaltıların protein deposu: Yulaflı Omlet tarifi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:59

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:59

Güne enerjik başlamak ve antrenmanlarda maksimum performans göstermek isteyen sporcular için besleyici bir kahvaltı şart. Protein açısından zengin olan Yulaflı Omlet, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu pratik tarifle, sabahları ihtiyacınız olan enerjiyi kolayca alabilirsiniz.

YULAFLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/4 su bardağı süt

1 adet küçük boy domates

1 adet yeşil biber

1 tutam maydanoz veya ıspanak

Tuz ve karabiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Karışımın Hazırlanması:

Bir kapta yumurtaları çırpın.

Üzerine yulaf ezmesini ekleyin ve karıştırın.

Sütü ilave ederek karışımın kıvamını açın.

Doğranmış domates, biber ve yeşillikleri ekleyin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Pişirme:

Tavayı orta ateşte ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.

Hazırladığınız karışımı tavaya dökün.

Omletin altı kızarana kadar pişirin, ardından spatula yardımıyla ters çevirin.

Diğer tarafı da pişene kadar bekleyin.

Servis: