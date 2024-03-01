Türk mutfağının lezzet şöleni: Karnıyarık tarifi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:26

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:26

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan karnıyarık, patlıcanın içine lezzetli bir kıyma karışımının doldurulmasıyla hazırlanan, doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Evlerimizi saran muhteşem kokusu ve özel tadıyla karnıyarık, herkesin sevgilisi olmayı başarmış bir lezzettir. Gelin, bu Türk mutfağı ikonunu evde nasıl hazırlayabileceğimizi keşfedin ve sofralarınıza keyifli bir lezzet katın!

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yapılış