Çıtır çıtır simit tarifi: Püf noktalarıyla ev yapımı simit...
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti simiti evde yapmak mümkün. Bu tarif ile eşsiz simit lezzetini günün her anında sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla ev yapımı simit...
Güzel kokusuyla sokakları saran, gevrek dış kabuğu ve yumuşacık hamuruyla herkesin favorisi olan simit, evde yapımıyla da büyük ilgi görüyor. Simitin eşsiz lezzetini evinize taşımak ve misafirlerinizi kendi yapılmış taze simitlerle karşılamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte, püf noktalarıyla ev yapımı simit...
MALZEMELER
Hamur İçin:
1 su bardağı süt (ılık)
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine sürmek için)
1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1 paket instant maya (10 gram - yarım paket yaş maya alternatif olarak kullanılabilir)
Aldığı kadar un
Üzeri İçin:
1 su bardağı pekmez
1 su bardağı su
Susam veya çörek otu (üzerine serpmek için)
YAPILIŞI
Ilık süt, yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, sirke veya limon suyu, tuz ve şeker karıştırılır.
İçine maya eklenir ve karıştırılır.
Azar azar un ilave edilerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamurun üzeri örtülüp mayalanmaya bırakılır (yaklaşık 1 saat).
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak simit şekli verilir.
Pekmez ve su karışımı hazırlanır.
Hamurlar önce pekmezli karışıma, ardından susam veya çörek otuna bulanır.
Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirilir.
Yumurta sarısı simitlerin üzerine sürülür.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirilir.
Fırından çıkan sıcak simitler biraz dinlendirildikten sonra servis yapılır.
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