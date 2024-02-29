Çıtır çıtır simit tarifi: Püf noktalarıyla ev yapımı simit...

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti simiti evde yapmak mümkün. Bu tarif ile eşsiz simit lezzetini günün her anında sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla ev yapımı simit...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 21:17
Çıtır çıtır simit tarifi: Püf noktalarıyla ev yapımı simit...
Abone Ol google-news

Güzel kokusuyla sokakları saran, gevrek dış kabuğu ve yumuşacık hamuruyla herkesin favorisi olan simit, evde yapımıyla da büyük ilgi görüyor. Simitin eşsiz lezzetini evinize taşımak ve misafirlerinizi kendi yapılmış taze simitlerle karşılamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte, püf noktalarıyla ev yapımı simit... 

MALZEMELER

Hamur İçin:

1 su bardağı süt (ılık)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine sürmek için)

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya (10 gram - yarım paket yaş maya alternatif olarak kullanılabilir)

Aldığı kadar un

Üzeri İçin:

1 su bardağı pekmez 

1 su bardağı su

Susam veya çörek otu (üzerine serpmek için)

YAPILIŞI

Ilık süt, yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, sirke veya limon suyu, tuz ve şeker karıştırılır.

İçine maya eklenir ve karıştırılır.

Azar azar un ilave edilerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamurun üzeri örtülüp mayalanmaya bırakılır (yaklaşık 1 saat).

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak simit şekli verilir.

Pekmez ve su karışımı hazırlanır.

Hamurlar önce pekmezli karışıma, ardından susam veya çörek otuna bulanır.

Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirilir.

Yumurta sarısı simitlerin üzerine sürülür.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkan sıcak simitler biraz dinlendirildikten sonra servis yapılır.


Simit haberleri nasıl yapılır haberleri

İlgili Haberler

Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...
Göz alıcı tırnaklara sahip olmak artık çok kolay! İşte güçlü tırnaklar için 5 ev yapımı kür tarifi...

Göz alıcı tırnaklara sahip olmak artık çok kolay! İşte güçlü tırnaklar için 5 ev yapımı kür tarifi...
İtalyan tatlısının özgün hali: Tiramisu tarifi

İtalyan tatlısının özgün hali: Tiramisu tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler