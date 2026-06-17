Son günlerin efsane tatlısı: Spoonful tarifi

Mutfak literatüründe son dönemde popülerlik kazanan "Spoonful" veya kaşık pastası, sunum disiplini ve yoğun dokusuyla geleneksel pastalardan ayrılır. Bu tarifi benzersiz kılan şey, simetrik dilimler halinde servis edilmek yerine, tepsisinden veya kuplarından doğrudan cömert kaşık darbeleriyle tabağa alınmasıdır. Alt tabanındaki nemli kek dokusu sufle ile brownie arasında bir köprü kurarken, üstündeki soğuk krema katmanı tatlının yoğun çikolata profilini dengeler.

SPOONFUL TARİFİ

Malzemeler

Yoğun Çikolatalı Alt Taban İçin:

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı (eritilmiş)

100 gram bitter çikolata (eritilmiş)

Yarım su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Çikolata Kreması İçin:

2 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

80 gram bitter veya sütlü çikolata (ocaktan alındıktan sonra eklenecek)

1 paket sıvı krema (200 ml - krema soğuduktan sonra eklenecek)

Yapılışı