Son günlerin efsane tatlısı: Spoonful tarifi

Mutfak literatüründe son dönemde popülerlik kazanan "Spoonful" veya kaşık pastası, sunum disiplini ve yoğun dokusuyla geleneksel pastalardan ayrılır. Bu tarifi benzersiz kılan şey, simetrik dilimler halinde servis edilmek yerine, tepsisinden veya kuplarından doğrudan cömert kaşık darbeleriyle tabağa alınmasıdır. Alt tabanındaki nemli kek dokusu sufle ile brownie arasında bir köprü kurarken, üstündeki soğuk krema katmanı tatlının yoğun çikolata profilini dengeler.
SPOONFUL TARİFİ
Malzemeler
Yoğun Çikolatalı Alt Taban İçin:
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- Yarım su bardağı toz şeker
- 100 gram tereyağı (eritilmiş)
- 100 gram bitter çikolata (eritilmiş)
- Yarım su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Çikolata Kreması İçin:
- 2 su bardağı süt
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 80 gram bitter veya sütlü çikolata (ocaktan alındıktan sonra eklenecek)
- 1 paket sıvı krema (200 ml - krema soğuduktan sonra eklenecek)
Yapılışı
- Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin, ocaktan alıp içine doğrudan parçalanmış bitter çikolatayı ekleyin. Kendi sıcağıyla çikolatanın tamamen erimesini sağlayıp ılımaya bırakın.
- Derin bir kasede yumurtaları ve toz şekeri mikser yardımıyla beyazlaşıp köpürene kadar en az 3-4 dakika çırpın. İçine sütü ve hazırladığınız ılık çikolatalı tereyağı karışımını ekleyip düşük devirde karıştırın. Unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek harca ilave edin; spatula ile homojen bir kıvama getirin.
- Harcı yağlanmış kare bir borcama veya porsiyonluk fırın kaplarına dökün. Önceden ısıtılmış 175°C fırında, içinin nemli kalması için yaklaşık 18-20 dakika (kontrollü olarak) pişirin. Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Krema için süt, şeker, nişasta, un ve kakaoyu bir tencereye alıp tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Ocaktan alır almaz içine 80 gram çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kremayı kabuk tutmaması için ara sıra karıştırarak tamamen soğutun.
- Tamamen soğuyan çikolatalı puding tabanının içine 1 paket soğuk sıvı kremayı dökün. Mikserin yüksek devrinde, krema ipeksi ve parlak bir doku alana kadar 2-3 dakika boyunca pürüzsüzce çırpın.
- Hazırladığınız bu ipeksi kremayı, soğuyan kek tabanının üzerine cömertçe yayın. Üzerini düzledikten sonra bolca kakao veya çikolata rendesi serpiştirin. Tatlıyı buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.