Sonbaharın en sevilen meyvesinden gelen enfes lezzet: İncir uyutması tarifi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:16

İncir uyutması, Ege mutfağının en özel ve geleneksel tatlılarından biridir. Hem sağlıklı hem de doğal malzemelerle hazırlanan bu hafif tatlı, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle de bilinir. Peki, sonbaharın en sevilen meyvesinden gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, incir uyutması tarifi...

İNCİR UYUTMASI TARİFİ

Malzemeler

400 ml su¨t

100 g kuru incir

2 yemek kas¸ıgˆı toz s¸eker

Yarım ceviz

I·nce c¸ekilmis¸ Antep fıstıgˆı

İNCİR UYUTMASI YAPILIŞI

Kuru incirleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir tencereye sütü koyup ısıtın ve üzerine şekeri ekleyin.

Yoğurt mayalama işleminde olduğu gibi, parmağınızı süte batırıp dayanabileceğiniz ısıya geldiğinde doğranmış incirleri ekleyin.

El blenderı yardımıyla karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar iyice ezin.

Hazırladığınız karışımı kaselere paylaştırın ve üzerini streç film ile kapatın.

Kaselerin üzerini kalın bir bezle örtüp oda sıcaklığında 3-4 saat mayalanmaya bırakın.

Daha sonra buzdolabına yerleştirip 2 saat kadar dinlendirin.

Üzerine ceviz ve Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!