Danimarka mutfağının içinizi ısıtacak tatlısı: Æbleskiver tarifi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:57

Güncelleme: 19.09.2024 - 15:57

Æbleskiver, Danimarka mutfağının çok bilinmeyen ama oldukça lezzetli bir tatlısıdır. Bu minik pankekler, genellikle elma veya tarçın ile aromalandırılarak pişirilir ve üzerine pudra şekeri serpilir. Kış festivallerinde sıklıkla tüketilen bu tatlı, tatlı soslar veya reçellerle servis edilir. İşte, Æbleskiver tarifi...

ÆBLESKİVER TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

Tereyağı (pişirmek için)

Pudra şekeri (üzeri için)

Yapılışı: