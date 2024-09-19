Danimarka mutfağının içinizi ısıtacak tatlısı: Æbleskiver tarifi
Danimarka'nın geleneksel tatlılarından biri olan Æbleskiver, minik top şeklinde yapılan ve tatlı soslarla sunulan hafif pankeklerdir. Özellikle kış aylarında sıcak içeceklerle birlikte tercih edilir. İşte, Æbleskiver tarifi...
Æbleskiver, Danimarka mutfağının çok bilinmeyen ama oldukça lezzetli bir tatlısıdır. Bu minik pankekler, genellikle elma veya tarçın ile aromalandırılarak pişirilir ve üzerine pudra şekeri serpilir. Kış festivallerinde sıklıkla tüketilen bu tatlı, tatlı soslar veya reçellerle servis edilir. İşte, Æbleskiver tarifi...
ÆBLESKİVER TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı vanilya
- 1 su bardağı süt
- 2 adet yumurta
- Tereyağı (pişirmek için)
- Pudra şekeri (üzeri için)
Yapılışı:
- Un, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırın.
- Yumurtaları ayırın. Yumurta sarılarını sütle karıştırıp kuru malzemelere ekleyin. Karışımı çırpın.
- Yumurtanın beyazlarını köpürene kadar çırpıp karışıma ekleyin.
- Æbleskiver tavasını tereyağıyla yağlayın ve hamuru küçük toplar şeklinde tavaya dökün. Altın rengi alana kadar pişirin.
- Üzerine pudra şekeri serperek sıcak servis yapın.
Etiketler: #Danimarka #tarif #tatlı
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