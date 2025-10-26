Sonbaharın en tatlı hali: Ayvalı crumble tarifi

Ayvalı crumble; sonbaharın en güzel meyvesiyle hazırlanan, hem pratik hem de gösterişli bir tatlıdır. Yumuşacık ayva harcı ile kıtır üst katmanı sayesinde her lokmasında dengeyi yakalar. Peki, sonbaharın en tatlı hali olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, nefis ayvalı crumble tarifi...

AYVALI CRUMBLE TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

3 adet orta boy ayva

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

Crumble (kırıntı) karışımı için:

1 su bardağı un

Yarım su bardağı yulaf ezmesi (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı esmer şeker

100 gr tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)

Bir tutam tuz

AYVALI CRUMBLE YAPILIŞI

Ayvaların kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın.

Tavaya tereyağını alın, ayvaları ekleyip birkaç dakika kavurun.

Üzerine şeker, limon suyu ve tarçını ekleyin.

Ayvalar yumuşayana kadar 5–6 dakika pişirin.

Pişen ayvaları fırın kabına alın ve eşit şekilde yayın.

Un, yulaf ezmesi, esmer şeker ve tuzu karıştırın.

Küp küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyin.

Parmak uçlarınızla karışımı ufalayarak kum kıvamına getirin.

Fırın kabındaki ayvaların üzerine crumble karışımını eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika kadar, üzeri altın rengi olana dek pişirin.

Ayvalı crumble’ı fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirin.

Afiyet olsun!