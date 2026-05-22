Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medyanın yeni takıntısı: Lokum gibi Sarımsaklı ve Çeri Domatesli Makarna...

Sosyal medyanın yeni takıntısı: Lokum gibi Sarımsaklı ve Çeri Domatesli Makarna...

22.05.2026 21:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sosyal medyanın yeni takıntısı: Lokum gibi Sarımsaklı ve Çeri Domatesli Makarna...

Klasik salçalı makarnaları bir kenara bırakın! Son günlerde tüm dünyada viral olan, sarımsakların zeytinyağında ağır ağır pişerek adeta tatlı bir lokuma dönüştüğü ve çeri domateslerin kendi suyuyla patlayarak muazzam bir sos yarattığı makarna tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mutfakta "Confit" (Konfi) tekniği, malzemelerin kendi yağında (veya zeytinyağında) çok düşük ısıda, uzun süre pişirilmesi demektir. Bu yöntemle pişen sarımsaklar, o acı ve keskin kokusunu tamamen kaybedip tatlımsı, püre gibi sürülebilir bir kıvama gelir. Çeri domatesler ise zeytinyağının içinde közlenerek patlar ve ortaya ekmek banmalık efsanevi bir sos çıkar. Evde çok az malzemeyle bir İtalyan restoranı şovu yapmak isteyenler için Sarımsaklı ve Çeri Domatesli Makarna tarifi...

MALZEMELER

Yarım paket dilediğiniz çeşit makarna (Tercihen Penne, Rigatoni veya Linguine)

400 gram çeri domates (Kırmızı ve sarı karışık olursa görseli harika olur)

1 büyük baş sarımsak (Dişlere ayrılmış, kabukları soyulmuş)

1 su bardağı sızma zeytinyağı (Bol görünmesi sizi korkutmasın, sosun temeli bu)

1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber ve pul biber

Üzeri için: Taze fesleğen yaprakları ve rendelenmiş Parmesan (veya eski kaşar)

ADIM ADIM TARİF

Fırına dayanıklı (tercihen kare veya dikdörtgen) küçük bir borcama veya döküm tavaya, yıkadığınız çeri domatesleri ve soyulmuş bütün sarımsak dişlerini alın.

Üzerlerine kekik, tuz, karabiber ve pul biberi serpiştirin. Ardından 1 su bardağı sızma zeytinyağını malzemelerin üzerine gezdirin. (Sarımsakların ve domateslerin yavaş yavaş pişmesi için yağın içinde yüzmeleri gerekir).

Önceden ısıtılmış 150°C (çok yüksek olmamalı) fırında, sarımsaklar ezilecek kadar yumuşayana ve domatesler büzüşüp patlayana kadar yaklaşık 45-50 dakika ağır ağır pişirin.

Domatesler fırından çıkmaya yakın, makarnanızı bol tuzlu suda 'al dente' (hafif dişe gelir) kıvamında haşlayın. Makarnanın haşlama suyundan yarım çay bardağı ayırmayı unutmayın.

Fırından çıkan o muazzam kokulu tepsiyi tezgaha alın. Bir çatal yardımıyla tepsinin içindeki lokum gibi olmuş sarımsakları ve domatesleri ezerek püre haline getirin (yağıyla birlikte efsanevi bir sos olacaktır).

Haşlayıp süzdüğünüz makarnaları ve ayırdığınız o yarım çay bardağı nişastalı makarna suyunu, fırın kabındaki ezilmiş sosun içine doğrudan ekleyin. Tüm makarnalar sosla bütünleşip parlayana dek iyice karıştırın.

İlgili Konular: #Makarna #domates #Domates soslu fırın makarna tarifi

İlgili Haberler

Saraylardan halka inen lezzet: Rus salatası tarifi
Saraylardan halka inen lezzet: Rus salatası tarifi Sertlik dereceleri dengelenmiş kök sebzelerin, kornişon turşunun asidik ferahlığı ve ev yapımı mayonezin kadifemsi dokusuyla kurduğu o muazzam ittifak... Rus salatası, soğuk mutfakta "kesim disiplini ve emülsiyon dengesi" üzerine kurulmuş zamansız bir klasiktir.
Pratik ve enfes bir lezzet: Portakallı revani tarifi
Pratik ve enfes bir lezzet: Portakallı revani tarifi Altın sarısı dokusu, portakalın asidik ferahlığı ve şerbetin tatlı karakteriyle buluşan süngerimsi bir yapı... Revani, geleneksel tatlı mutfağımızda "şerbet emilimi ve gözenek yönetimi"nin en hafif imzasıdır.
Çikolata severlerin favorisi: Vişneli browni tarifi
Çikolata severlerin favorisi: Vişneli browni tarifi Fırından çıktığı an üzeri ince bir kabukla kaplanan, içi ise o ıslak, yoğun ve fudge kıvamını koruyan çikolata dokusunun arasına gizlenmiş mayhoş vişne taneleri... Vişneli browni, tatlı mutfağında "yağ-şeker dengesi ve nem yönetimi"nin ulaştığı en modern zirvedir.