Sosyal medyanın yeni takıntısı: Lokum gibi Sarımsaklı ve Çeri Domatesli Makarna...

Mutfakta "Confit" (Konfi) tekniği, malzemelerin kendi yağında (veya zeytinyağında) çok düşük ısıda, uzun süre pişirilmesi demektir. Bu yöntemle pişen sarımsaklar, o acı ve keskin kokusunu tamamen kaybedip tatlımsı, püre gibi sürülebilir bir kıvama gelir. Çeri domatesler ise zeytinyağının içinde közlenerek patlar ve ortaya ekmek banmalık efsanevi bir sos çıkar. Evde çok az malzemeyle bir İtalyan restoranı şovu yapmak isteyenler için Sarımsaklı ve Çeri Domatesli Makarna tarifi...

MALZEMELER

Yarım paket dilediğiniz çeşit makarna (Tercihen Penne, Rigatoni veya Linguine)

400 gram çeri domates (Kırmızı ve sarı karışık olursa görseli harika olur)

1 büyük baş sarımsak (Dişlere ayrılmış, kabukları soyulmuş)

1 su bardağı sızma zeytinyağı (Bol görünmesi sizi korkutmasın, sosun temeli bu)

1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber ve pul biber

Üzeri için: Taze fesleğen yaprakları ve rendelenmiş Parmesan (veya eski kaşar)

ADIM ADIM TARİF

Fırına dayanıklı (tercihen kare veya dikdörtgen) küçük bir borcama veya döküm tavaya, yıkadığınız çeri domatesleri ve soyulmuş bütün sarımsak dişlerini alın.

Üzerlerine kekik, tuz, karabiber ve pul biberi serpiştirin. Ardından 1 su bardağı sızma zeytinyağını malzemelerin üzerine gezdirin. (Sarımsakların ve domateslerin yavaş yavaş pişmesi için yağın içinde yüzmeleri gerekir).

Önceden ısıtılmış 150°C (çok yüksek olmamalı) fırında, sarımsaklar ezilecek kadar yumuşayana ve domatesler büzüşüp patlayana kadar yaklaşık 45-50 dakika ağır ağır pişirin.

Domatesler fırından çıkmaya yakın, makarnanızı bol tuzlu suda 'al dente' (hafif dişe gelir) kıvamında haşlayın. Makarnanın haşlama suyundan yarım çay bardağı ayırmayı unutmayın.

Fırından çıkan o muazzam kokulu tepsiyi tezgaha alın. Bir çatal yardımıyla tepsinin içindeki lokum gibi olmuş sarımsakları ve domatesleri ezerek püre haline getirin (yağıyla birlikte efsanevi bir sos olacaktır).

Haşlayıp süzdüğünüz makarnaları ve ayırdığınız o yarım çay bardağı nişastalı makarna suyunu, fırın kabındaki ezilmiş sosun içine doğrudan ekleyin. Tüm makarnalar sosla bütünleşip parlayana dek iyice karıştırın.