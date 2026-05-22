Çikolata severlerin favorisi: Vişneli browni tarifi

Mutfak literatüründe sıradan bir çikolatalı kekten "kabartma tozu kullanılmaması" ve "yoğun nemli iç yapısı" ile keskin bir şekilde ayrılan Browni, bitter çikolatanın başrolde olduğu en güçlü reçetelerden biridir. Onu tek düze bir tatlı olmaktan çıkaran en rafine dokunuş ise vişne entegrasyonudur. Vişne, yoğun çikolata ve şeker paletini kesen asidik yapısıyla tatlıyı hafifletir ve derin bir aroma katmanı kazandırır.
VİŞNELİ BROWNI TARİFİ
Malzemeler
- 200 gram kaliteli bitter çikolata (en az %60 kakaolu)
- 150 gram tereyağı
- 3 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker (veya yarı yarıya esmer şeker karışımı)
- 1 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz (çikolatanın karakterini öne çıkarmak için hayati teknik detay)
- 1 su bardağı çekirdeksiz vişne (taze, dondurulmuş veya konserve - suyu iyice süzülmüş)
Yapılışı
- Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Eriyen ve sıcak olan tereyağını ocaktan alıp içine küçük parçalara böldüğünüz bitter çikolataları ekleyin. Yağın kendi sıcaklığıyla çikolatanın pürüzsüz bir şekilde erimesini sağlayın ve karışımı oda sıcaklığına gelmesi için kenara alın.
- Derin bir kapta oda sıcaklığındaki yumurtaları ve toz şekeri, mikserin yüksek devrinde rengi tamamen beyazlaşana ve krema kıvamına gelene kadar en az 4-5 dakika çırpın. Browninin üzerindeki o meşhur ince, çatlak kabuğun oluşması bu aşamadaki iyi çırpılmaya bağlıdır.
- Oda sıcaklığına gelen çikolata-tereyağı karışımını, çırpılan yumurtaların içine yavaşça dökerken mikserle düşük devirde karıştırmaya devam edin.
- Unu, kakaoyu, vanilyayı ve bir çimdik tuzu eleyerek çikolatalı harca ilave edin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakıp bir spatula yardımıyla, hamuru alttan üste doğru nazikçe katlayarak (fold ederek) homojen bir kıvama getirin. Hamuru çok fazla karıştırıp glüten yapısını sertleştirmemek teknik bir zorunluluktur.
- Kare veya dikdörtgen bir fırın kabına pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız yoğun browni harcının yarısını kalıba dökün. Suyu tamamen süzülmüş ve hafifçe unlanmış vişne tanelerinin yarısını harcın üzerine serpiştirin. Kalan harcı da döküp en üste kalan vişneleri hafifçe bastırarak yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 175°C derece fırında (alt-üst fan sız ayar), yaklaşık 25-30 dakika pişirin. (Browninin içi nemli kalmalıdır, kürdan testi yaptığınızda kürdan tamamen kuru çıkmamalı, üzerinde nemli çikolata kırıntıları olmalıdır).