Çikolata severlerin favorisi: Vişneli browni tarifi

Mutfak literatüründe sıradan bir çikolatalı kekten "kabartma tozu kullanılmaması" ve "yoğun nemli iç yapısı" ile keskin bir şekilde ayrılan Browni, bitter çikolatanın başrolde olduğu en güçlü reçetelerden biridir. Onu tek düze bir tatlı olmaktan çıkaran en rafine dokunuş ise vişne entegrasyonudur. Vişne, yoğun çikolata ve şeker paletini kesen asidik yapısıyla tatlıyı hafifletir ve derin bir aroma katmanı kazandırır.

VİŞNELİ BROWNI TARİFİ

Malzemeler

200 gram kaliteli bitter çikolata (en az %60 kakaolu)

150 gram tereyağı

3 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker (veya yarı yarıya esmer şeker karışımı)

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz (çikolatanın karakterini öne çıkarmak için hayati teknik detay)

1 su bardağı çekirdeksiz vişne (taze, dondurulmuş veya konserve - suyu iyice süzülmüş)

Yapılışı