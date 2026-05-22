Saraylardan halka inen lezzet: Rus salatası tarifi

Mutfak literatüründe ilk kez 1860'larda Fransız asıllı şef Lucien Olivier tarafından geliştirilen ve orijinal adı Olivier Salatası olan bu başyapıt, Türk mutfak kültürüne (ve özellikle İstanbul esnaf lokantası ile meze mirasına) "Rus Salatası" adıyla kök salmıştır. Onu sıradan Amerikan salatalarından ayıran en temel fark, içerisindeki malzeme zenginliği, dondurulmuş hazır garnitür yerine taze sebzelerin tek tek kendi sürelerinde haşlanması ve kornişon turşunun asiditeyi dengeleme gücüdür.

RUS SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Sebze ve Protein Dokusu İçin:

3 adet orta boy patates

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)

4-5 adet kornişon turşu (küp doğranmış)

2 adet haşlanmış yumurta (orijinal reçetenin doku sırrı)

100 gram haşlanmış tavuk göğsü veya kaliteli dana jambon (isteğe bağlı, protein katmanı için)

Bağlayıcı Sos İçin:

1 su bardağı kaliteli mayonez (mümkünse ev yapımı)

2 yemek kaşığı süzme yoğurt (sosu hafifletmek ve ferahlatmak için teknik dokunuş)

1 tatlı kaşığı hardal (aroma derinliği için)

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı