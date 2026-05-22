Saraylardan halka inen lezzet: Rus salatası tarifi

22.05.2026 17:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Saraylardan halka inen lezzet: Rus salatası tarifi

Sertlik dereceleri dengelenmiş kök sebzelerin, kornişon turşunun asidik ferahlığı ve ev yapımı mayonezin kadifemsi dokusuyla kurduğu o muazzam ittifak... Rus salatası, soğuk mutfakta "kesim disiplini ve emülsiyon dengesi" üzerine kurulmuş zamansız bir klasiktir.
Mutfak literatüründe ilk kez 1860'larda Fransız asıllı şef Lucien Olivier tarafından geliştirilen ve orijinal adı Olivier Salatası olan bu başyapıt, Türk mutfak kültürüne (ve özellikle İstanbul esnaf lokantası ile meze mirasına) "Rus Salatası" adıyla kök salmıştır. Onu sıradan Amerikan salatalarından ayıran en temel fark, içerisindeki malzeme zenginliği, dondurulmuş hazır garnitür yerine taze sebzelerin tek tek kendi sürelerinde haşlanması ve kornişon turşunun asiditeyi dengeleme gücüdür.

RUS SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Sebze ve Protein Dokusu İçin:

  • 3 adet orta boy patates
  • 2 adet orta boy havuç
  • 1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)
  • 4-5 adet kornişon turşu (küp doğranmış)
  • 2 adet haşlanmış yumurta (orijinal reçetenin doku sırrı)
  • 100 gram haşlanmış tavuk göğsü veya kaliteli dana jambon (isteğe bağlı, protein katmanı için)

Bağlayıcı Sos İçin:

  • 1 su bardağı kaliteli mayonez (mümkünse ev yapımı)
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt (sosu hafifletmek ve ferahlatmak için teknik dokunuş)
  • 1 tatlı kaşığı hardal (aroma derinliği için)
  • 1 yemek kaşığı taze limon suyu
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı

  1. Patatesleri ve havuçları kabuklarını soymadan, ayrı tencerelerde içleri yumuşayana ama formlarını kaybetmeyecek (dağılmayacak) kadar haşlayın. Bezelyeleri de ayrı bir yerde hafifçe diri kalacak şekilde haşlayıp süzün. (Sebzelerin aynı tencerede haşlanmaması hayati önemdedir; her kök sebzenin pişme süresi ve nişasta yapısı farklıdır).
  2. Haşlanan bezelyeleri ve sebzeleri ocaktan alır almaz buzlu soğuk suya tutun (blanching tekniği). Bu işlem bezelyelerin o parlak yeşil rengini korumasını ve sebzelerin kendi sıcaklıklarıyla pişmeye devam edip yumuşamasını engeller.
  3. Haşlanan patates ve havuçların kabuklarını soyun. Kornişon turşu, haşlanmış yumurta ve (kullanıyorsanız) şarküteri/et ürünleriyle birlikte tüm malzemeyi bezelye tanesi büyüklüğünde, düzgün küpler halinde doğrayın. Kesimlerin homojen olması, salatanın görsel ve dokusal başarısı için teknik bir zorunluluktur.
  4. Derin bir kasede mayonezi, süzme yoğurdu, hardalı, limon suyunu, tuzu ve karabiberi bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
  5. Doğranmış ve tamamen soğumuş olan tüm malzemeleri geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine hazırladığınız ipeksi sosu ilave edin.
  6. Bir spatula yardımıyla sebzeleri ezmeden, alttan üste doğru nazik hareketlerle sosun tüm malzemeye nüfuz etmesini sağlayın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Rus Salatası

İpek yolunun asil mirası: Özbek pilavı tarifi Katman katman yükselen lezzetlerin, tek bir döküm tencerede etin kendi yağı ve havucun asidiyle demlenerek ulaştığı o altın sarısı zirve... Özbek Pilavı, pilav mutfağında "zirvak" adı verilen o sihirli özün hikayesidir.
İzlemeye doyamayacağınız sanatsal Focaccia Ekmeği tarifi... Hem yaratıcılığınızı konuşturacağınız hem de fırından yayılan o taze kekik ve sarımsak kokusuyla aklınızı başınızdan alacak Focaccia Ekmeği tarifi...
Anadolu’nun en eski lezzetlerinden biri: Lavaş ekmeği tarifi Orta Doğu, Anadolu ve Kafkas mutfağının en eski ekmeklerinden biri olan Lavaş, ince yapısı ve yumuşak dokusuyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.