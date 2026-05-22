Saraylardan halka inen lezzet: Rus salatası tarifi

Mutfak literatüründe ilk kez 1860'larda Fransız asıllı şef Lucien Olivier tarafından geliştirilen ve orijinal adı Olivier Salatası olan bu başyapıt, Türk mutfak kültürüne (ve özellikle İstanbul esnaf lokantası ile meze mirasına) "Rus Salatası" adıyla kök salmıştır. Onu sıradan Amerikan salatalarından ayıran en temel fark, içerisindeki malzeme zenginliği, dondurulmuş hazır garnitür yerine taze sebzelerin tek tek kendi sürelerinde haşlanması ve kornişon turşunun asiditeyi dengeleme gücüdür.
RUS SALATASI TARİFİ
Malzemeler
Sebze ve Protein Dokusu İçin:
- 3 adet orta boy patates
- 2 adet orta boy havuç
- 1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)
- 4-5 adet kornişon turşu (küp doğranmış)
- 2 adet haşlanmış yumurta (orijinal reçetenin doku sırrı)
- 100 gram haşlanmış tavuk göğsü veya kaliteli dana jambon (isteğe bağlı, protein katmanı için)
Bağlayıcı Sos İçin:
- 1 su bardağı kaliteli mayonez (mümkünse ev yapımı)
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt (sosu hafifletmek ve ferahlatmak için teknik dokunuş)
- 1 tatlı kaşığı hardal (aroma derinliği için)
- 1 yemek kaşığı taze limon suyu
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Patatesleri ve havuçları kabuklarını soymadan, ayrı tencerelerde içleri yumuşayana ama formlarını kaybetmeyecek (dağılmayacak) kadar haşlayın. Bezelyeleri de ayrı bir yerde hafifçe diri kalacak şekilde haşlayıp süzün. (Sebzelerin aynı tencerede haşlanmaması hayati önemdedir; her kök sebzenin pişme süresi ve nişasta yapısı farklıdır).
- Haşlanan bezelyeleri ve sebzeleri ocaktan alır almaz buzlu soğuk suya tutun (blanching tekniği). Bu işlem bezelyelerin o parlak yeşil rengini korumasını ve sebzelerin kendi sıcaklıklarıyla pişmeye devam edip yumuşamasını engeller.
- Haşlanan patates ve havuçların kabuklarını soyun. Kornişon turşu, haşlanmış yumurta ve (kullanıyorsanız) şarküteri/et ürünleriyle birlikte tüm malzemeyi bezelye tanesi büyüklüğünde, düzgün küpler halinde doğrayın. Kesimlerin homojen olması, salatanın görsel ve dokusal başarısı için teknik bir zorunluluktur.
- Derin bir kasede mayonezi, süzme yoğurdu, hardalı, limon suyunu, tuzu ve karabiberi bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
- Doğranmış ve tamamen soğumuş olan tüm malzemeleri geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine hazırladığınız ipeksi sosu ilave edin.
- Bir spatula yardımıyla sebzeleri ezmeden, alttan üste doğru nazik hareketlerle sosun tüm malzemeye nüfuz etmesini sağlayın.